Путин и премьер Монголии на русском обсудили двусторонние отношения в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром. Встреча состоялась в Представительском кабинете Сенатского дворца и стала третьим двусторонним контактом российского лидера после совещания с представителями стран ШОС в Москве.

Путин отметил положительную динамику двусторонних отношений, указав на рост товарооборота между странами на 7,9% за первые восемь месяцев текущего года. Стоит отметить, что беседа лидеров шла по-русски — Занданшатар свободно владеет русским языком и перешёл на него сразу после приветствия по-монгольски.

Путин провёл встречу с премьер-министром Монголии. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«По итогам первых восьми месяцев этого года мы видим позитивную тенденцию увеличения товарооборота — плюс 7,9 процента. Надо сказать, что в современных условиях практически 8 процентов роста — это хороший показатель», — отметил российский лидер.

В мероприятии также участвовали помощник президента Юрий Ушаков, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр энергетики Сергей Цивилёв, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и глава РЖД Олег Белозёров.

