Путин заявил о росте товарооборота России со странами ШОС до $409 млрд

Россия намерена укреплять позиции Шанхайской организации сотрудничества как одного из ключевых центров мировой политики и экономики. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с главами делегаций Совета глав правительств стран ШОС в Кремле.

Глава государства констатировал уверенный рост товарооборота между Россией и государствами-членами объединения, который по итогам 2024 года достиг 409 миллиардов долларов. Торговля более чем на 97% осуществляется в национальных валютах, подчеркнул Путин. Президент добавил, что в современных условиях создание стабильных и защищённых от сбоев каналов для международных расчётов становится вопросом первостепенной важности. При этом сотрудничество в рамках ШОС, по его словам, выходит далеко за экономические рамки и вносит существенный вклад в обеспечение безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Встреча с участием премьер-министров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Китая, а также высокопоставленных представителей Ирана, Индии и Пакистана стала заключительным событием в программе российского председательства в ШОС, которое длилось с 2024 по 2025 год. Саммит ШОС проходит 17-18 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве.

Ранее Life.ru писал, что по итогам встречи председателя правительства России Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна стороны подписали пакет из 15 документов. Москва и Пекин, считая партнерство друг с другом одним из главных приоритетов, намерены вывести всестороннее сотрудничество на новый уровень и эффективно противостоять вызовам извне.