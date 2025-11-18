Мишустин: Доля ШОС в мировом ВВП может достичь 35% в 2025 году

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о значительном экономическом росте стран Шанхайской организации сотрудничества. На положительную статистику он обратил внимание в ходе 24-го заседания Совета глав правительств ШОС в Национальном центре «Россия».

«В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя. А доля участников ШОС в глобальном валовом внутреннем продукте достигла уже трети. По итогам текущего года, согласно прогнозам, она вырастет ещё больше – до 35%», — заявил премьер-министр.

Заявление было сделано в рамках стратегической сессии, посвящённой развитию экономического сотрудничества между странами-участницами организации. Растущие показатели демонстрируют усиление роли ШОС в мировой экономике и перераспределение глобальных экономических центров влияния.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи председателя правительства России Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна стороны подписали пакет из 15 документов. Москва и Пекин, рассматривая друг друга в качестве приоритетных партнёров, обязались укреплять всеобъемлющее сотрудничество и надлежащим образом отвечать на внешние вызовы.