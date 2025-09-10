Пашинян раскрыл одну из тем переговоров с Путиным на саммите ШОС

«Что дают договорённости, достигнутые в Вашингтоне, в контексте армяно-российских и армяно-иранских отношений? Дают возможность углублять эти отношения. Я хочу прямо сказать, что и в телефонном разговоре, и при встрече с президентом РФ, и в ходе встречи с президентом Ирана <…> мы говорили о тех возможностях, которые открываются для углубления наших отношений», — сказал Пашинян.