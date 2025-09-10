Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 15:13

Пашинян раскрыл одну из тем переговоров с Путиным на саммите ШОС

Пашинян обсудил с Путиным на саммите ШОС углубление отношений Еревана и Москвы

Обложка © Кremlin.ru

Обложка © Кremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, о чём говорил с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в Китае. По словам Пашиняна, они обсудили, как соглашения, подписанные с Азербайджаном в Вашингтоне при посредничестве США, могут повлиять на углубление отношений между Ереваном и Москвой.

«Что дают договорённости, достигнутые в Вашингтоне, в контексте армяно-российских и армяно-иранских отношений? Дают возможность углублять эти отношения. Я хочу прямо сказать, что и в телефонном разговоре, и при встрече с президентом РФ, и в ходе встречи с президентом Ирана <…> мы говорили о тех возможностях, которые открываются для углубления наших отношений», — сказал Пашинян.

«Никол, ты великолепен»: Пашинян похвастался, что Трамп дал ему автограф
«Никол, ты великолепен»: Пашинян похвастался, что Трамп дал ему автограф

Напомним, Путин встречался с Пашиняном на полях саммита ШОС 31 августа. Встреча прошла в формате тет-а-тет. Пашинян подчеркнул важность сложившегося партнёрства и диалога между Арменией и Россией, несмотря на наличие сложных вопросов в двусторонней повестке.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Путин
  • Армения
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar