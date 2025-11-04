Россия и Китай подписали 15 документов по итогам встречи Мишустина и Ли Цяна

По итогам встречи глав правительств России Михаила Мишустина и Китая Ли Цяна было подписано 15 документов, согласно которым стороны обязуются укреплять сотрудничество во всех сферах и «надлежащим образом отвечать на внешние вызовы». Это следует из совместного коммюнике, опубликованного на сайте правительства РФ.

«В духе вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, рассматривая друг друга в качестве приоритетных партнёров, стороны продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и надлежащим образом отвечать на внешние вызовы», — говорится в документе.

Протокол между Федеральной таможенной службой России и Главным таможенным управлением Китая уточняет порядок работы по предотвращению незаконного перемещения ядерных материалов и радиоактивных веществ через государственную границу.

Меморандум о взаимопонимании заключён между Министерством транспорта РФ и Министерством транспорта КНР и посвящён подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатируемых в полярных водах. Российско-китайская дорожная карта сотрудничества на 2026–2030 годы охватывает проекты в области спутниковой навигации.

Главы правительств подписали коммюнике по итогам 30-й встречи, совместное заявление по деятельности ГК «Роскосмос» и Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе, дорожную карту, восемь протоколов и четыре меморандума. Кроме того, стороны договорились провести 31 встречу, но сроки и формат будут определены позднее по дипломатическим каналам.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний. Он также передал ему «тёплые слова приветствия и самые добрые пожелания» от президента РФ Владимира Путина. Переговоры были сосредоточены на развитии двусторонних связей: инвестиционных потоков, совместных проектов и согласованной реализации решений, принятых на прошлых встречах в Москве и Пекине.