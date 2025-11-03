Мишустин заявил об укреплении сотрудничества России и Китая

Экономическое партнёрство между Россией и Китаем продолжает динамично развиваться, демонстрируя устойчивость перед лицом глобальной нестабильности. Такое заявление сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления на юбилейной 30-й регулярной встрече глав правительств двух государств.

«Несмотря на сохраняющуюся турбулентность в мировой политике и экономике, сотрудничество между Россией и Китаем не просто сохраняется, а последовательно укрепляется», — констатировал премьер-министр.

Он выделил ключевые направления двустороннего взаимодействия, включающие реализацию масштабных проектов по освоению месторождений нефти и газа, организацию производства высокотехнологичного оборудования, а также тесную кооперацию в энергетической сфере, включая развитие мирной атомной энергетики.

Особое внимание в своём выступлении Мишустин уделил перспективным областям сотрудничества, таким как совместные космические программы, в том числе исследования Луны, реализация амбициозных проектов в авиа- и автомобилестроительной отраслях, развитие международных транспортных коридоров и работа в экстремальных условиях Арктического региона.

Премьер-министр подчеркнул уникальность формата регулярных встреч глав правительств, который успешно функционирует на протяжении трёх десятилетий. По его мнению, это свидетельствует о постоянстве, надёжности и стабильности отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.

«Взаимное доверие — краеугольный камень дружбы», — сказал Мишустин в заключение своего выступления китайскую поговорку.

Именно взаимное доверие, наряду с пониманием общности стратегических интересов и стремлением к совместному прогрессу, позволяет сторонам эффективно решать долгосрочные задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Премьер-министр выразил уверенность, что РФ и Китай успешно преодолеют все вызовы современности.