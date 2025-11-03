Мишустин заявил об укреплении сотрудничества России и Китая
Экономическое партнёрство между Россией и Китаем продолжает динамично развиваться, демонстрируя устойчивость перед лицом глобальной нестабильности. Такое заявление сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления на юбилейной 30-й регулярной встрече глав правительств двух государств.
«Несмотря на сохраняющуюся турбулентность в мировой политике и экономике, сотрудничество между Россией и Китаем не просто сохраняется, а последовательно укрепляется», — констатировал премьер-министр.
Он выделил ключевые направления двустороннего взаимодействия, включающие реализацию масштабных проектов по освоению месторождений нефти и газа, организацию производства высокотехнологичного оборудования, а также тесную кооперацию в энергетической сфере, включая развитие мирной атомной энергетики.
Особое внимание в своём выступлении Мишустин уделил перспективным областям сотрудничества, таким как совместные космические программы, в том числе исследования Луны, реализация амбициозных проектов в авиа- и автомобилестроительной отраслях, развитие международных транспортных коридоров и работа в экстремальных условиях Арктического региона.
Премьер-министр подчеркнул уникальность формата регулярных встреч глав правительств, который успешно функционирует на протяжении трёх десятилетий. По его мнению, это свидетельствует о постоянстве, надёжности и стабильности отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.
«Взаимное доверие — краеугольный камень дружбы», — сказал Мишустин в заключение своего выступления китайскую поговорку.
Именно взаимное доверие, наряду с пониманием общности стратегических интересов и стремлением к совместному прогрессу, позволяет сторонам эффективно решать долгосрочные задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Премьер-министр выразил уверенность, что РФ и Китай успешно преодолеют все вызовы современности.
Ранее сообщалось, что 30 октября в Пусане состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров совместной пресс-конференции не последовало. Несмотря на то, что Трамп сохранил введённые против Китая пошлины на уровне 47%, он оценил встречу с Си Цзиньпином на «12 из 10». Позднее, находясь в вертолёте, Трамп заявил о достижении с китайским лидером соглашения по украинскому конфликту.
