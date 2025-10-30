Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 09:54

Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти

Обложка © ТАСС / YONHAP / ЕРА

Обложка © ТАСС / YONHAP / ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на «12 из 10». Об этом глава Белого дома рассказал журналистам на борту самолёта в ответ на соответствующий вопрос.

«Я думаю, по шкале от нуля до 10, где 10 — это лучше всего, я бы сказал, что встреча прошла на 12», сказал Трамп.

Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по конфликту на Украине
Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по конфликту на Украине

Напомним, что встреча между президентом США и председателем КНР состоялась на южнокорейской авиабазе Пунхэ в Пусане. В рамках переговоров планировалось обсудить двусторонние отношения и провести торговые переговоры между высокопоставленными представителями обеих стран.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar