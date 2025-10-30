Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти
Обложка © ТАСС / YONHAP / ЕРА
Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на «12 из 10». Об этом глава Белого дома рассказал журналистам на борту самолёта в ответ на соответствующий вопрос.
«Я думаю, по шкале от нуля до 10, где 10 — это лучше всего, я бы сказал, что встреча прошла на 12», — сказал Трамп.
Напомним, что встреча между президентом США и председателем КНР состоялась на южнокорейской авиабазе Пунхэ в Пусане. В рамках переговоров планировалось обсудить двусторонние отношения и провести торговые переговоры между высокопоставленными представителями обеих стран.
