Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по конфликту на Украине

Соединённые Штаты Америки будут сотрудничать с Китаем в целях урегулирования украинского конфликта. Работу будут соответственно вести президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. О договорённости с китайским коллегой глава Белого дома заявил журналистам на борту самолёта после переговоров.

«Мы (с лидером КНР, — Прим. Life.ru) будем работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной», — сказал Трамп.

Также по итогам встречи с Си Цзиньпином Дональд Трамп подтвердил сохранение пошлин в отношении Китая на уровне 47%. Президент уточнил, что изначально сбор составлял 57%.