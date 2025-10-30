Россия и США
Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по конфликту на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Соединённые Штаты Америки будут сотрудничать с Китаем в целях урегулирования украинского конфликта. Работу будут соответственно вести президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. О договорённости с китайским коллегой глава Белого дома заявил журналистам на борту самолёта после переговоров.

«Мы (с лидером КНР, — Прим. Life.ru) будем работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной», — сказал Трамп.

Трамп снизил введённые из-за ситуации с фентанилом пошлины против Китая до 10%

Также по итогам встречи с Си Цзиньпином Дональд Трамп подтвердил сохранение пошлин в отношении Китая на уровне 47%. Президент уточнил, что изначально сбор составлял 57%.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

