Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по конфликту на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Соединённые Штаты Америки будут сотрудничать с Китаем в целях урегулирования украинского конфликта. Работу будут соответственно вести президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. О договорённости с китайским коллегой глава Белого дома заявил журналистам на борту самолёта после переговоров.
«Мы (с лидером КНР, — Прим. Life.ru) будем работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной», — сказал Трамп.
Также по итогам встречи с Си Цзиньпином Дональд Трамп подтвердил сохранение пошлин в отношении Китая на уровне 47%. Президент уточнил, что изначально сбор составлял 57%.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.