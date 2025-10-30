Трамп после встречи с Си Цзиньпином сохранил пошлины против Китая в 47%

По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президент США Дональд Трамп заявил о сохранении пошлин в отношении Китая на уровне 47%. Об этом глава Белого дома заявил на борту президентского самолёта по пути в Вашингтон.

«Пошлины остаются абсолютно теми же. Было 57%, стало 47%», — сказал Трамп.

Ранее предполагалось снижение американских импортных пошлин на китайские товары с 20% до 10%. Введение этих торговых ограничений было связано с проблемой незаконного оборота фентанила. Данный вопрос Трамп обсудил с Цзиньпином на совместной встрече.