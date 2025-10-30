Трамп снизил введённые из-за ситуации с фентанилом пошлины против Китая до 10%

Американский лидер Дональд Трамп заявил о снижении импортных пошлин на китайские товары с 20% до 10%. Данные торговые ограничения изначально были введены в связи с проблемой незаконного оборота фентанила.

«Я ввёл 20-процентные пошлины в отношении Китая из-за фентанила. Это очень большие пошлины, но, исходя из сегодняшних заявлений, я снизил их на 10%», — рассказал республиканец журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолёта.

Трамп также сообщил, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином стороны обсудили вопросы, связанные с микросхемами. По его словам, Китай будет вести переговоры с Nvidia и другими компаниями о чипах.

Напомним, ранее в южнокорейском Пусане проходила встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Лидеры обменялись рукопожатиями и проводили переговоры по широкому спектру двусторонних вопросов, включая подготовку потенциального соглашения о торговле. Председатель КНР отметил, что позиции Пекина и Вашингтона по отдельным вопросам различаются, но «для двух ведущих экономик мира вполне нормально время от времени конфликтовать». Он подчеркнул, что переговорщики достигли принципиальной договорённости по ключевым направлениям сотрудничества. Переговоры лидеров стран продлились 1 час и 40 минут.