30 октября, 04:41

Трамп и Си Цзиньпин завершили встречу без совместной пресс-конференции

Американский лидер Дональд Трамп и Си Цзиньпин по итогу встречи в южнокорейском Пусане не сделали совместного заявления. Это следует из трансляций Белого дома. Переговоры лидеров стран продлились 1 час и 40 минут.

Конец встречи Трампа и Си. Видео © X / Rapid Response 47 / Rapid Response 47

Отмечается, что американский лидер сразу направился к спецборту, минуя журналистов. На данный момент самолёт Трампа Air Force One готовится ко взлёту.

Напомним, хозяин Белого дома и председатель КНР встретились на южнокорейской авиабазе Пунхэ в Пусане. Отмечалось, что в планах были обсуждения по двусторонним отношениям и торговые переговоры между высокопоставленными представителями США и Китая. Трамп ранее выразил надежду, что по итогу между странами может быть подписана торговая сделка.

Обложка © X / Rapid Response 47

Тимур Хингеев
