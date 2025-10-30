Трамп и Си Цзиньпин завершили встречу без совместной пресс-конференции

Американский лидер Дональд Трамп и Си Цзиньпин по итогу встречи в южнокорейском Пусане не сделали совместного заявления. Это следует из трансляций Белого дома. Переговоры лидеров стран продлились 1 час и 40 минут.

Конец встречи Трампа и Си. Видео © X / Rapid Response 47 / Rapid Response 47

Отмечается, что американский лидер сразу направился к спецборту, минуя журналистов. На данный момент самолёт Трампа Air Force One готовится ко взлёту.

Напомним, хозяин Белого дома и председатель КНР встретились на южнокорейской авиабазе Пунхэ в Пусане. Отмечалось, что в планах были обсуждения по двусторонним отношениям и торговые переговоры между высокопоставленными представителями США и Китая. Трамп ранее выразил надежду, что по итогу между странами может быть подписана торговая сделка.