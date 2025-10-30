Кандидат Трампа Макферран отказался от поста в Ex‑Im Bank из-за связей с РФ

Врио главы Экспортно-импортного банка США (Ex-Im bank) Брайс Макферран снял свою кандидатуру на пост первого вице-президента Ex-Im bank после раскрытия родственных и деловых связей с российским бизнесменом. Об этом сообщает The Washington Post.

Он ранее также занимал руководящий пост в швейцарской дочерней компании Evraz, крупного российского металлургического холдинга, санкционированного Великобританией в 2022 году. Эксперты по этике отметили, что семейные отношения Макферрана создают риск конфликта интересов: банк управляет многомиллиардными экспортными кредитами США и располагает закрытой корпоративной информацией.

Макферран женат на дочери бывшего сенатора Совета Федерации Сергея Шатирова Елене, её брат Александр Шатиров возглавляет инвестиционный фонд «Росконгресс». В свете этих обстоятельств кандидат «предпочёл» отозвать заявку, продолжая работу в банке на текущей должности, пока «в ближайшие недели» не будет найдена постоянная замена.

