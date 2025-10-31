Кремль посылает Мишустина в Китай решать «большие вопросы» с Си Цзиньпином
Кремль рассматривает предстоящий визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай как важное событие для развития двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мишустин будет находиться в Пекине 3–4 ноября, за это время он проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. Ожидается обсуждение сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике и промышленности.
«Мы, конечно, ждём этого визита, придаём ему очень большое значение», — отметил Песков.
Напомним, 30 октября Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Пусане. Политики завершили встречу без совместной пресс-конференции. Показательно, что Трамп сохранил пошлины против Китая в 47%. Однако президент США встречу с китайским коллегой оценил на 12 баллов из десяти. Уже на борту своего вертолёта он сообщил, что заключил с коллегой сделку по конфликту на Украине.
