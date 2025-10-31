Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 10:16

Кремль посылает Мишустина в Китай решать «большие вопросы» с Си Цзиньпином

Кремль назвал визит Мишустина к Си Цзиньпину в Китай «крайне важным»

Обложка © Правительство РФ

Обложка © Правительство РФ

Кремль рассматривает предстоящий визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай как важное событие для развития двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мишустин будет находиться в Пекине 3–4 ноября, за это время он проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. Ожидается обсуждение сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике и промышленности.

«Мы, конечно, ждём этого визита, придаём ему очень большое значение», — отметил Песков.
Украина не стала главной темой переговоров Трампа и Си Цзиньпина, заявили в Госдуме
Украина не стала главной темой переговоров Трампа и Си Цзиньпина, заявили в Госдуме

Напомним, 30 октября Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Пусане. Политики завершили встречу без совместной пресс-конференции. Показательно, что Трамп сохранил пошлины против Китая в 47%. Однако президент США встречу с китайским коллегой оценил на 12 баллов из десяти. Уже на борту своего вертолёта он сообщил, что заключил с коллегой сделку по конфликту на Украине.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Китай
  • Михаил Мишустин
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar