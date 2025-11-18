Путин провёл встречу с главой МИД Индии в Кремле

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Встреча прошла в Представительском кабинете Сенатского дворца, где лидеры обменялись рукопожатиями. Со стороны российской делегации в беседе участвовали заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников и заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

Проведённые переговоры являются частью программы визита индийского министра в Москву для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС. Как отметили в индийском МИД, эта встреча закладывает основу для запланированного на конец года визита Владимира Путина в Индию.

Ранее Путин заявил, что Россия намерена укреплять позиции Шанхайской организации сотрудничества как одного из ключевых центров мировой политики и экономики. Товарооборот России с государствами объединения по итогам 2024 года достиг 409 млрд долларов, показав уверенный рост. Как заявил президент РФ Владимир Путин, практически все расчёты (более 97%) ведутся в национальных валютах. Он подчеркнул, что в нынешних условиях особенно важно создавать стабильные и защищенные от внешних сбоев каналы для международных финансовых операций.