Литва внезапно решила открыть границу с Белоруссией раньше срока

В Правительстве Литвы внезапно приняли решение раньше запланированного срока открыть два КПП на границе с Белоруссией. Об этом объявил после заседания кабмина глава МВД Литвы Владислав Кондратович.

«Пункты Шальчининкай–Бенякони и Мядининкай–Каменный Лог возобновят свою работу в ближайшие 24 часа», — сказал глава литовского МВД, не уточнив причины пересмотра решения.

Ещё 30 октября Вильнюс объявил о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября. Причиной подобного решения послужили неоднократные случаи, когда воздушную границу нарушали метеозонды, использовавшиеся для переброски контрабанды, включая табачные изделия. Литва даже убедила Латвию и Эстонию закрыть границу с Белоруссией в знак солидарности, если Минск продолжит якобы свои «атаки».