Как удар в спину: 5 самых разрушительных предательств в истории России

«Предательство, предательство... Души незаживающий ожог», — пел в своей песне бард Александр Городницкий. В истории России наблюдалось достаточно странностей, и измены там тоже были. Поэтому, видимо, русская душа такая добрая, щедрая и понимающая — она пережила слишком много предательств. Расскажем, кто навеки вписал себя в историю как изменник России.

Андрей Власов — генерал и коллаборационист

Генерал Власов — это синоним предательства. Военный умудрился перейти на сторону нацистской Германии. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv, Bild 146-1984-101-29 / CC-BY-SA 3.0

Андрей Власов начал военную карьеру в Красной Армии, куда его призвали в 1920 году. В 1938 и 1939-м он служил военным советником в Китае. В 1942-м участвовал в Битве за Москву и получил звание генерал-лейтенанта. При прорыве блокады Ленинграда 2-я ударная армия попала в окружение, Власов стал главнокомандующим, проиграл и сдался в плен. Там и состоялось его предательство. Генерал согласился возглавить Русскую освободительную армию, состоящую из коллаборационистов. Движение под его руководством ставило своей целью свержение советской власти и формирование нового государственного устройства, что в условиях войны рассматривалось как переход на сторону врага. После Победы Власова поймали, осудили и казнили.

Андрей Курбский — матерные переписки с Иваном Грозным

Андрей Курбский был недоволен политикой Ивана Грозного и не стеснялся в выражениях. Их переписку изучают в вузах. Фото © Gemini

Андрей Курбский был приближённым Ивана Грозного, полководцем, дворецким и меценатом. Сейчас его иногда называют «диссидентом», но это не очень корректно. Ведь предательство Курбского было вызвано ходом Ливонской войны, а не массовыми репрессиями. Скорее Курбский просто поссорился с царём, испугался казни и бежал в Литву. Недовольство Ивана Грозного было, в принципе, справедливым, он писал Андрею: «С 15 тысячами вы не смогли победить 4 тысячи, и не только не победили, но и сами от них едва возвратились, ничего не успев». Для воеводы это, конечно же, большой провал. После бегства в 1564 году Курбский обосновался в Речи Посполитой. Ему передавали все новости о Русском царстве, включая историю с опричниной. И между Грозным и Курбским началась очень горячая переписка, полная оскорблений. В большей степени данный отступник известен именно своими письмами, где он обличает царя.

Иван Мазепа — самый плохой гетман Запорожья

Гетман Мазепа сначала был союзником Петра I, но что-то пошло не так, и этот человек стал изменником. Фото © Wikipedia

Иван Мазепа был гетманом Запорожского войска. Управлять толпой достаточно буйных казаков, лавируя между формальной властью Речи Посполитой и желанием вернуть свою землю на её историческую родину, в государство восточных славян, — непростая задача. С 1687 до 1704 год Мазепа служил Речи Посполитой. В 1704 году Запорожская Сечь перешла под протекторат Российского государства во главе с Петром I. Мазепа оставался гетманом до 1709 года.

Генеральный судья Запорожского войска Василий Кочубей писал на Мазепу донос и был за это казнён в 1708-м — настолько крепка была дружба царя и гетмана. А в 1709 году Иван вдруг перешёл на сторону злостного врага Петра — короля Швеции Карла XII. Музыка играла недолго: в том же 1709-м Мазепа был предан анафеме и бесславно умер в Бендерах. Мазепа не только предал Петра. Из-за его неверности ликвидировали Запорожскую Сечь.

Юрий Данилович — московский князь с жаждой власти

Предателем России также выступил московский князь Юрий Данилович. Русь была раздроблена, Юрий хотел власти. Фото © Gemini

Юрий Данилович княжил в Москве. А Михаил Ярославич княжил в Твери. Во времена феодальной раздробленности Руси это было проблемой. Всё осложняло ордынское иго. Как мы помним из статьи про тайны Рюриковичей, ордынские ханы выдавали князьям ярлык — документ, который делал правителя формально главным на Руси. Юрий Данилович так хотел этот ярлык, что женился на Кончаке, сестре хана Узбека. С новой супругой и ярлыком князь триумфально вернулся на Русь.

Но там его поджидал Михаил Тверской, да не один, а с войском. Он наголову разбил силы «верховного князя». Юрий обиделся, бежал в Орду и подстроил всё так, что Михаила в 1318 году казнили там по ложному обвинению. В 1325 году за отца отомстил Дмитрий Михайлович Тверской, и московского предателя не стало. Кончака тоже как-то странно умерла. А Михаил Тверской был потом причислен к лику святых.

Олег Рязанский — всей правды мы не знаем

Фигура Олега Рязанского противоречива. Он то ли предатель, то ли Джеймс Бонд времён Куликовской битвы. Фото © Wikipedia

Олег Рязанский если кого-то и предавал, то вынужденно. Давайте сначала вспомним историю: нашествие Батыя началось с Рязани. Всё княжество было сожжено дотла просто потому, что находилось ближе всего к степи. В дальнейшем события развивались похожим образом: любой набег ордынцев начинался именно с Рязани. А князь Олег, заступивший на престол в 12 лет, был патриотом своего княжества.

Великий князь рязанский, видимо, хотел защитить свой дом, поэтому в 1380 году формально вступил в сговор с ордынцем Мамаем и литовцем Ягайло. Он должен был вместе с ними воевать против Дмитрия Донского. Но на Куликовскую битву Олег Рязанский просто не пришёл. Летописцы пишут, что не успел. Но нам кажется, что Рязанский вёл двойную игру: передавал все важные сведения Дмитрию, а на поле битвы не вышел просто потому, что не захотел.