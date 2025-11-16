Что скрывали русские варяги: 9 тайн династии Рюриковичей, первых правителей Руси

Рюриковичи — о зарождении этой династии подробно рассказал Нестор Летописец в «Повести временных лет». Правда, учёные до сих пор спорят о том, не ошибся ли легендарный монах (инок). В те годы информацию было трудно получить, ещё труднее сохранить, а процесс её проверки усложнялся самыми разнообразными факторами: плесенью на пергаменте, пожаром в архиве, ошибкой переписчика... Рассказываем, какие эпизоды в истории Рюриковичей так и остались тайной.

Тайна 1. Братья Рюрика — это реальность?

Рюриковичи — изначально представителей варяжьей дружины было трое. Но правда ли это? Фото © Wikipedia

Согласно Нестору Летописцу, славяне и некоторые угорские племена на севере сначала платили дань варягам, то есть викингам. Потом выгнали тех со своей земли, но что-то пошло не так. В итоге пришлось обращаться к русам, одному из варяжьих племён, со следующей речью: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И вроде как трое представителей племени русов откликнулись. То были братья: Рюрик, Синеус и Трувор. Первый «осел» в Новгороде, второй — на Белоозере, третий — в городе Изборске.

Но не всё так просто. «Синеус» звучит как-то слишком по-славянски. По-скандинавски синеусого воина бы называли Blåskegg («Бласкегг»). Зато имя может быть искажённым выражением sine hus — «свой род». То есть Рюрик, чьё существование более-менее доказано, прибыл к славянам вместе со своим родом. Ну и Трувор — существование такого викинга тоже доказать сложно. Зато в древнем скандинавском языке есть словосочетание thru varingr — «верная дружина».

С другой стороны, версия о своём роде и верной дружине считается во многих источниках устаревшей. Например, Елена Александровна Мельникова, известный скандинавист, утверждает, что имена предполагаемых братьев Рюрика похожи на древнескандинавские Signjótr и Þórvar[ð]r. «Сигньотр» — это «использующий свою победу», а «Торвардр» — это «страж Тора». На рунических камнях такие встречались часто. Но были ли эти люди действительно братьями Рюрика? Или просто дружинниками? Тайна.

Тайна 2. Правда ли, что Рюрик основал государство славян?

Рюрик наделил славян государственностью, потому что те жаловались, что у них нет порядка. Похоже ли это на правду? Фото © Wikipedia / Дар Ветер

Так, славяне вместе с чудью, мерей и весью пожаловались на то, что в их землях царит анархия, и позвали варягов княжить и «владеть собой»... Всё ещё сомнительно. Призвание варягов на царство было и остаётся камнем преткновения русских учёных, патриотов, либералов, философов, филологов — в общем, почти всех. Почему Нестор Летописец так написал о славянах? Он не ограничился только этим отрывком.

По словам монаха, вятичи, проживавшие в окрестностях будущей Москвы, делали вот так: «Жили в лесу, как и все звери, ели всё нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и браков у них не бывало». В это сложно поверить. Нестор вполне может быть необъективен, ведь, по его версии, поляне — скромные и добрые, но все остальные славяне «жили по-скотски». При этом наличие относительно укреплённых городов типа Новгорода, а также история про полян Кия, Щека, Хорива и сестру их Лыбедь на Днепре указывают: славяне как-то справлялись с самоуправлением. У них могло быть государство и до варягов. Очередная тайна.

Тайна 3. Кто такой Вадим Храбрый и какова его история?

Вадим Храбрый — главный скелет в шкафу Рюрика и его потомков. Правда, в те годы шкафов ещё не существовало. Фото © Российское военно-историческое общество

Пожалуй, главное доказательство успешного самоуправления славян — история о мятеже Вадима Храброго. Она включает в себя старейшину новгородских славян — Гостомысла, который успешно правил городом и до Рюрика. После 862 года, как отмечает один из первых историков России Василий Татищев, началась смута. Потому что «разборки» с участием Рюрика были династическими: викинг женился на дочери Гостомысла. Но жители Новгорода были не согласны ни с перспективой принадлежать варягам, ни с «беспределом» рюриковской дружины. Они подняли восстание, которое закончилось в 864 году смертью Вадима Храброго. Был ли Вадим на самом деле? Тайна.

Тайна 4. Вынужденные интриги Александра Невского

Александр Невский — святой князь, защитник Руси от европейских интервентов, чистокровный Рюрикович. Фото © Wikipedia / Генрих Ипполитович Семирадский

За Невскую битву 1240 года и фееричное Ледовое побоище года 1242-го история простила Александру Невскому всё. И правильно, поскольку благодаря героическому сопротивлению новгородцев и дружины легендарного князя Русь в 1240-х не растащили на лоскуты. Но свои неприятные секреты хранились даже у Александра Невского. И они были связаны с тонкой центральноазиатской дипломатией. Вернее, интригами. Предыстория такова: после того как Батый спалил всю Русь и чудом не добрался до католической части Европы, русские князья в большинстве своём умерли.

Оставшиеся попали в вассалитет к хану Золотой Орды. И с тех пор ордынцы решали, кто из князей самый главный, выдавая одному счастливчику ярлык на княжение. У Александра Невского был такой ярлык. Он получил артефакт в 1252 году от того самого Батыя ценой свержения с престола собственного родного брата, князя Андрея. Андрей, кстати, пережил брата на год. Александр скончался в 1263 году после очередной поездки в столицу Орды. Он хотел отговорить хана от использования русских в обороне ордынских границ. На обратном пути во Владимир Невскому стало плохо, он принял монашество под именем Алексий и скончался. От каких грехов князь хотел отмолиться — загадка.

Тайна 5. Господин Великий Новгород: как город Рюрика отверг его потомков

Отношения Рюриковичей с Великим Новгородом напоминали нарциссический абьюз. «Абьюзером» в республиканские времена выступал Новгород. Фото © Wikipedia /Васнецов, Аполлинарий Михайлович

Александр Невский вместе с войском новгородцев блистательно отразил нападение на Русь литовских рыцарей. Он поставил город в вассальную зависимость, но с 1263 года она осталась только на бумаге. Дело в том, что Господин Великий Новгород с 1136 года являлся настоящей народной республикой. Всё на свете там решало вече, собрание горожан. Князь исполнял только военную функцию. Вече могло выгнать князя из города и с удовольствием пользовалось этим правом. Хозяевами Новгорода были купцы, а ушкуйники, местные пираты, расширяли владения республики на север и восток. Вот так после Рюрика Новгород тайно восстановил свою независимость от его потомков.

Тайна 6. Как власть перешла к Москве

Московская ветвь Рюриковичей монополизировала власть на Руси за какие-то две сотни лет. Как им это удалось? Фото © Wikipedia / Лисснер, Эрнест Эрнестович

Господин Великий Новгород был самой мощной силой на карте раздробленной Руси больше трёх сотен лет. А Владимир пришёл в упадок и уступил бразды правления Москве. Возвышение столицы напрямую связано с ордынским игом. Пока владимирцы бились за ярлык, русские земли стал скупать Иван Калита. Дмитрий Донской, тоже московский князь, разбил войско татаро-монголов в 1380 году. В 1478 году его потомок Иван III уничтожил Новгородскую республику. И в 1480-м Русь окончательно избавилась от ордынской власти. Как Господин Великий Новгород проглядел могущественного соперника — ещё одна загадка..

Тайна 7. Фигура Ивана Грозного

Последний правящий единолично Рюрикович — Иван Грозный. Почему он устроил опричнину? Фото © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов

В начале своего правления Иван Грозный если и выделялся среди русских князей, то разве что успешными военными походами. Например, он, как вы помните, брал Казань и Астрахань. Но был в биографии Ивана Грозного неоднозначный момент. В 1575 году царь назначил великим князем всея Руси татарского принца Симеона Бекбулатовича, а сам удалился в монастырь. Ивана еле оттуда вытащили, по возвращении он устроил всем вокруг опричнину. Полетели головы, как людские, так и пёсьи. До сих пор непонятно, почему Иван Грозный сошёл с ума. То ли злой рок, то ли возрастные изменения... Но династии Рюриковичей после него пришёл конец.

Тайна 8. Гибель царевича Дмитрия

Царевич Дмитрий — он мог бы стать последним Рюриковичем. Но умер в детстве. Подробности скрыла история. Фото © Wikipedia

У Ивана Грозного было несколько сыновей. Фёдор I Иоаннович стал последним в истории Рюриковичем. Ему этот мир был абсолютно понятен, его отличали скромный нрав и нежелание управлять государством. А ещё был Дмитрий, последний законный наследник престола. Он умер в Угличе в возрасте восьми лет при невыясненных обстоятельствах. Регентом при царевиче был боярин Борис Годунов, который после смерти Фёдора стал царём. Народ верил, что Дмитрия убил Борис. А ещё люди верили в то, что царевич жив. Поэтому на царство венчали как Лжедмитрия I, так и Лжедмитрия II. Как на самом деле умер Дмитрий Иоанович, остаётся тайной.

Тайна 9. Остались ли Рюриковичи среди нас?

Среди потомков Рюрика затесался даже русский анархист Пётр Кропоткин. Вот это номер! Фото © Wikipedia / Надар

Мы подготовили небольшой список фамилий. Вот он: Волконские, Воротынские, Белёвские, Третьяковы, Ржевские, Оболенские, Небогатовы, Вяземские, Болховские, Шуйские, Муромские, Волынские, Слуцкие, Мосальские, Барятинские, Козловские, Кропоткины, Львовы, Одоевские, Прозоровские, Путятины, Ухтомские, Пожарские, Ряполовские, Ростовские, Ромодановские... Список далеко не полон. Если среди ваших друзей есть обладатели таких фамилий, они могут быть потомками Рюрика.