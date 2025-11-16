Сладкий ГОСТ: Пирожное «Варшавское» обожали дети и родители. Как его готовить в 2025

Немногие поймут и немногие вспомнят. Но те, у кого в памяти возникнет пирожное «Варшавское», проронят скупую ностальгическую слезу гражданина СССР. Подождите плакать — мы знаем, как вернуться в те времена хотя бы на несколько минут. Рецепт пирожного «Варшавское» по ГОСТу точно позволит вспомнить беззаботное советское детство с пионерлагерями, красными галстуками, белыми фартуками... В материале рассказываем, как его приготовить на своей кухне.

Ингредиенты для пирожного «Варшавское» по ГОСТу

Пирожное «Варшавское» называют родственником «Краковского». Но «Варшавское» можно делать из любых орехов. Фото © Freepik

Итак, вы решили выпечь советское пирожное «Варшавское» у себя дома и минимально отойти от ГОСТа. Для теста нам понадобится ряд интересных и легкодоступных ингредиентов. Вот список. 100 г сливочного масла. Только сливочного!

1 яичный желток, отделённый от белка.

170 г муки, тонко просеянной.

65 г обычной сахарной пудры.



Но это ещё не всё! Только что мы перечислили ингредиенты для теста, что ляжет в основу коржей. Но ни одно пирожное не состоит только из коржей — необходима начинка. Вот ингредиенты для неё: 30 г тонко просеянной муки.

90 г орехов. Тут даём полную волю фантазии! Перемолоть кешью, устроить «микс» из фисташек, пекана и макадамии — всё на ваше усмотрение.

185 г сахара, он нам понадобится.

75 г белка, для этого придётся разбить два куриных яйца, нам подходит только этот белок.

Пошаговый рецепт пирожного «Варшавское» по ГОСТу

Процесс приготовления пирожного «Варшавское» по ГОСТу СССР — для опытных кулинаров очень просто, но и новичок не стушуется. Фото © Freepik

Все ингредиенты для легендарного пирожного «Варшавское» готовы! Какими будут дальнейшие действия? Приступаем к пошаговому выполнению наших кондитерских обязанностей. Рецепт относительно простой и быстрый, для опытного человека работы минимум. Но и новичок тоже справится! Представляем вам пошаговый рецепт пирожного «Варшавское» по советскому ГОСТу.

Размягчите масло. Смешайте с сахарной пудрой и желтком. Получится однородный крем. Если получилось что-то другое — надо переделывать. В однородный крем насыпаем муку и замешиваем тесто. Раскатываем тесто в пластину. Стороны должны равняться примерно 20 сантиметрам каждая. Допускается небольшое отклонение, до пяти сантиметров. Остужаем тестовую пластину в холодильнике ровно полчаса. Далее мы 12 минут будем выпекать пластину (корж) в духовке при 200 °С. Он должен пропечься. Очистите орехи. Далее надо их обжарить и растолочь. Измельчённые орехи смешайте с сахаром. Взбейте яичные белки так, чтобы образовалась плотная пена. Мука должна к тому моменту уже быть смешана с орехами и сахаром. Аккуратно влейте смесь в белки. Тонким слоем на корж наносится начинка. Если вы сделали выбор использовать начинку. Мы расскажем о ней чуть позже. Распределите массу из белков и орехов равномерно. Далее надо 25 минут выпекать то, что в итоге получилось, при 160 °С в духовке. Нарежьте «Варшавское» на равные части. Это должны быть прямоугольники с ровными краями. Готовые пирожные будут сохнуть два часа. После — можно подавать на стол.

Главный вопрос пирожного «Варшавское»: с начинкой или без?

Начинка для пирожного «Варшавское» по ГОСТу СССР: какой она должна быть и можно ли без неё. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDanko

Пирожное «Варшавское» в принципе отлично себя чувствует и без начинки. Ореховая сладость вперемешку с белком и нежным тестом просто завораживает и мгновенно возвращает вас в лучшие советские годы. Но можно добавить в пирожное разнообразия. В качестве фруктовой начинки мы используем повидло. Только повидло будет достаточно плотным и густым, чтобы не нарушить форму нашего «Варшавского». Лучше всего яблочное или же сливовое повидло. Именно им смазываем коржик в пункте 9.