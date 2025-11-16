Сладкий ГОСТ: Пирожное «Варшавское» обожали дети и родители. Как его готовить в 2025
Пирожное «Варшавское» помнят граждане СССР. Пора передавать воспоминания потомкам в виде бесценных знаний. Взрослые и дети его просто обожали! Как готовить пирожное «Варшавское» по советскому ГОСТу сегодня — в материале Life.ru.
Пирожное «Варшавское» по ГОСТу имело в своём составе довольно много сахара. Это создало культ «Варшавского» среди детей и взрослых СССР. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDanko
Немногие поймут и немногие вспомнят. Но те, у кого в памяти возникнет пирожное «Варшавское», проронят скупую ностальгическую слезу гражданина СССР. Подождите плакать — мы знаем, как вернуться в те времена хотя бы на несколько минут. Рецепт пирожного «Варшавское» по ГОСТу точно позволит вспомнить беззаботное советское детство с пионерлагерями, красными галстуками, белыми фартуками... В материале рассказываем, как его приготовить на своей кухне.
Ингредиенты для пирожного «Варшавское» по ГОСТу
Пирожное «Варшавское» называют родственником «Краковского». Но «Варшавское» можно делать из любых орехов. Фото © Freepik
Итак, вы решили выпечь советское пирожное «Варшавское» у себя дома и минимально отойти от ГОСТа. Для теста нам понадобится ряд интересных и легкодоступных ингредиентов. Вот список.
- 100 г сливочного масла. Только сливочного!
- 1 яичный желток, отделённый от белка.
- 170 г муки, тонко просеянной.
- 65 г обычной сахарной пудры.
Но это ещё не всё! Только что мы перечислили ингредиенты для теста, что ляжет в основу коржей. Но ни одно пирожное не состоит только из коржей — необходима начинка. Вот ингредиенты для неё:
- 30 г тонко просеянной муки.
- 90 г орехов. Тут даём полную волю фантазии! Перемолоть кешью, устроить «микс» из фисташек, пекана и макадамии — всё на ваше усмотрение.
- 185 г сахара, он нам понадобится.
- 75 г белка, для этого придётся разбить два куриных яйца, нам подходит только этот белок.
Пошаговый рецепт пирожного «Варшавское» по ГОСТу
Процесс приготовления пирожного «Варшавское» по ГОСТу СССР — для опытных кулинаров очень просто, но и новичок не стушуется. Фото © Freepik
Все ингредиенты для легендарного пирожного «Варшавское» готовы! Какими будут дальнейшие действия? Приступаем к пошаговому выполнению наших кондитерских обязанностей. Рецепт относительно простой и быстрый, для опытного человека работы минимум. Но и новичок тоже справится! Представляем вам пошаговый рецепт пирожного «Варшавское» по советскому ГОСТу.
- Размягчите масло. Смешайте с сахарной пудрой и желтком. Получится однородный крем. Если получилось что-то другое — надо переделывать.
- В однородный крем насыпаем муку и замешиваем тесто.
- Раскатываем тесто в пластину. Стороны должны равняться примерно 20 сантиметрам каждая. Допускается небольшое отклонение, до пяти сантиметров.
- Остужаем тестовую пластину в холодильнике ровно полчаса.
- Далее мы 12 минут будем выпекать пластину (корж) в духовке при 200 °С. Он должен пропечься.
- Очистите орехи. Далее надо их обжарить и растолочь. Измельчённые орехи смешайте с сахаром.
- Взбейте яичные белки так, чтобы образовалась плотная пена.
- Мука должна к тому моменту уже быть смешана с орехами и сахаром. Аккуратно влейте смесь в белки.
- Тонким слоем на корж наносится начинка. Если вы сделали выбор использовать начинку. Мы расскажем о ней чуть позже.
- Распределите массу из белков и орехов равномерно.
- Далее надо 25 минут выпекать то, что в итоге получилось, при 160 °С в духовке.
- Нарежьте «Варшавское» на равные части. Это должны быть прямоугольники с ровными краями.
- Готовые пирожные будут сохнуть два часа. После — можно подавать на стол.
Главный вопрос пирожного «Варшавское»: с начинкой или без?
Начинка для пирожного «Варшавское» по ГОСТу СССР: какой она должна быть и можно ли без неё. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDanko
Пирожное «Варшавское» в принципе отлично себя чувствует и без начинки. Ореховая сладость вперемешку с белком и нежным тестом просто завораживает и мгновенно возвращает вас в лучшие советские годы. Но можно добавить в пирожное разнообразия. В качестве фруктовой начинки мы используем повидло. Только повидло будет достаточно плотным и густым, чтобы не нарушить форму нашего «Варшавского». Лучше всего яблочное или же сливовое повидло. Именно им смазываем коржик в пункте 9.
Ранние виды повидла зародились в Польше и сразу получили это название. Тогда наши западные славянские соседи получали повидло из слив, которые они несколько дней варили на медленном огне. Это была общепринятая практика в далёкие времена. Сегодня варить фрукты сутками опасно. Повидло приобретает нужную консистенцию за полчаса, но помните — чем дольше вы его варите, тем оно становится гуще.