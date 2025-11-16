Бабушки в 40? Внуки для дерзких красоток, которые ломают все стереотипы Оглавление Скандальная тайна Германики «Старости нет»: История бабушки в 38 лет Две внучки и новый взгляд на роль 42 года: скрытая жизнь бабушки-звезды «Испытываю больше любви, чем к дочерям» Бабушка как источник вдохновения В ноябре 2025 года 41-летняя режиссёр Валерия Гай Германика впервые стала бабушкой. Life.ru рассказывает, кто из российских звёзд обзавёлся внуками в возрасте, когда иные только ещё становятся мамами. 15 ноября, 21:45 Германика и другие звёзды, ставшие бабушками шокирующе рано. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_secret_garden, irinanelson, innamalikova

Когда говорят о бабушках, привычно думать, что речь идёт о пожилых и седых женщинах. Однако среди российских знаменитостей немало тех, кто стал бабушками достаточно рано. Как правило, они сами родили в достаточно молодом возрасте, а их дети последовали их примеру.

Скандальная тайна Германики

В начале ноября стало известно, что известный режиссёр Валерия Гай Германика в 41 год стала бабушкой. О радостном событии она сообщила в социальных сетях. Её дочь Октавия родила первенца. На момент появления ребёнка на свет юной матери было всего 17 лет — совершеннолетия она достигнет лишь в марте 2026 года.

В подтверждение новости режиссёр опубликовала трогательный снимок с новорождённым малышом. При этом Валерия предпочла не раскрывать подробности личной жизни дочери. В беседе с изданием Super она чётко обозначила свою позицию: «У меня нет полномочий рассказывать об этом».

Таким образом, 41-летняя режиссёр неожиданно для многих стала бабушкой, а 17-летняя Октавия — молодой матерью. И подобных примеров достаточно. Приведём несколько похожих историй.

«Старости нет»: История бабушки в 38 лет

Экс-солистка популярной группы Reflex Ирина Нельсон уже более десяти лет носит статус бабушки. Она обрела его ещё в 38 лет. Несмотря на то что певица предпочитает не афишировать подробности семейной жизни, она изредка делится с публикой тёплыми моментами общения с внуком.

По словам Нельсон, между ней и внуком сложились по-настоящему дружеские отношения. «Мы общаемся как друзья. И внук воспринимает меня как подругу», — рассказывает артистка.

Сейчас певице 53 года, и в её семье даже запрещено слово «бабушка». Внук обращается к ней просто по имени. «В нашем обществе есть навязанные стереотипы, а я не хочу им следовать», — объясняет артистка свою позицию. Она убеждена, что возраст — это лишь цифра, а «старости нет».

Две внучки и новый взгляд на роль

Блогер и супруга главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака Анна Семак стала бабушкой в 38 лет. В 2020 году её 20-летняя дочь Майя подарила ей первую внучку — Еву, а в 2024-м на свет появилась вторая девочка — Паулина.

Такой поворот в жизни заставил Анну задуматься о привычных представлениях общества о роли бабушки. В эмоциональном высказывании после рождения Евы она раскритиковала устоявшийся стереотип: «К сожалению, в нашем национальном сознании слово «бабушка» — синоним слова «старушка». Бабушка — это непременно седые волосы, собранные шпильками в кичку, пуховый платок, больные суставы, глаукома, дачный участок, пирожки с капустой и путёвка в санаторий. Мне 38 лет — чисто теоретически я могла бы стать мамой ещё как минимум дважды, не говоря о возрасте эмоциональном».

Анна спокойно воспринимает свой новый статус. Она подчёркивает, что её внутренний возраст и жизненные амбиции никак не связаны с появлением внуков. Для неё это скорее повод переосмыслить общественные ожидания и показать, что быть бабушкой сегодня — не значит соответствовать устаревшим шаблонам.

42 года: скрытая жизнь бабушки-звезды

Солистка группы «Новые самоцветы» Инна Маликова много лет не меняется внешне. Трудно поверить, что у этой дамы уже есть взрослый сын Дмитрий, который родился, когда Инне было всего 22 года. Ещё сложнее осознать, что в 42 она стала бабушкой.

Новость о грядущем пополнении в семье долго оставалась за кулисами. Слухи о том, что сын Инны Дмитрий готовится стать отцом, появились ещё в конце 2018 года. Однако официальное подтверждение поступило лишь спустя почти год — от самой молодой мамы. Анастасия Толстая, избранница Дмитрия, поделилась радостной новостью в своём микроблоге.

Сама Инна Маликова редко комментирует личную жизнь, предпочитая держать семью вдали от пристального внимания публики. В редких интервью она касается семейных тем лишь в контексте отношений с невесткой.

«Испытываю больше любви, чем к дочерям»

Певица Слава обрела статус бабушки в 42 года. В 2023-м её дочь подарила ей внука, и, вопреки стереотипам о «бабушкином» возрасте, артистка демонстрирует, что этот новый жизненный этап ничуть не ограничивает её стиль и активность.

Слава не скрывает, что к воспитанию внука она подходит с особым чувством — накопленный опыт позволяет ей по-новому ощутить радость материнства. «С Сашуней и Тошкой я была молодой ещё, а сейчас набралась столько опыта. Всю мою эту любовь осознанную. И он такой у нас замечательный, такой симпатичненький получился, просто невозможно», — делится певица. Более того, она признаётся, что к внуку испытывает даже более глубокие чувства, чем когда-то к дочерям.

Бабушка как источник вдохновения

Известная актриса театра и кино Алёна Бабенко — наглядный пример того, как меняются представления о традиционных возрастных рубежах. Она стала матерью довольно рано — в 20 лет. Поэтому, когда её сын Никита в 21 год решил связать себя узами брака, это не вызвало у актрисы удивления.

В 2013 году Никита женился на своей избраннице Соломии. А уже в 2015 году Алёна Бабенко приобрела новый статус: в возрасте 43 лет она впервые стала бабушкой. На свет появился её внук Теодор.

Актриса не скрывает, что появление внука принесло в её жизнь особую, ни с чем не сравнимую радость. Для Бабенко быть бабушкой — значит не «переходить в другую возрастную категорию», а получить ещё один источник вдохновения и любви.

