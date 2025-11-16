Кто царь, а кто — лузер: Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября для всех знаков зодиака

♈ Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025. Фото © Life.ru

Тейваз пробуждает волю к действию и зовёт проявить внутреннего воина. Сила направлена на достижение целей, где важно сохранять достоинство и ясность. Иса призывает к паузе — не всё требует немедленного шага. Выдержка станет вашим союзником, особенно в делах, где требуется точность. Лагуз наполняет эмоциями и глубокой интуицией, помогая чувствовать поток жизни. Слушайте внутренние сигналы, они подскажут, когда пора действовать. Ваша сила — в сочетании разума и чувства, активности и покоя. Неделя принесёт уверенность и осознание, что всё идёт своим путём.

♉ Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025

Эваз говорит о движении — не стоит стоять на месте, действуйте гибко. Гебо обещает поддержку и гармонию в партнёрстве, как личном, так и деловом. Обмен энергией с близкими принесёт больше, чем вы ожидаете. Игорь Вечерский Рунолог

Феху укрепит материальную сторону жизни — ожидайте доход или ценный подарок. Неделя подойдёт для укрепления связей и создания долгосрочных основ. Доверяйте союзникам, но помните: баланс — это взаимное усилие. Щедрость сейчас возвращается сторицей, особенно если она искренняя. Эта неделя — мост между стабильностью и новым ростом.

♊ Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025

Райдо открывает путь — время перемен и поиска новых маршрутов. Лагуз дарит гибкость и способность интуитивно чувствовать верное направление. Не бойтесь течения, доверьтесь жизни — дорога выведет вас к нужной цели. Уруз наполняет энергией и жизненной силой, помогая действовать уверенно. Неделя активная: делайте шаги, даже если кажется, что не готовы. Ваш внутренний компас точен — просто позвольте ему вести. Каждое движение сейчас приближает вас к важному открытию. Будьте лёгкими в пути и внимательны к знакам, посланным судьбой.

♋ Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025. Фото © Life.ru

Перевёрнутая Беркана говорит о задержках в росте, но не о неудаче. Турисаз даст энергию для преодоления того, что раньше пугало. Используйте этот импульс для решения старых проблем и внутренних блоков. Тейваз вдохновляет на борьбу за то, что действительно важно сердцу. Неделя покажет, что сила — в умении действовать мягко, но твёрдо. Ваше эмоциональное чутьё сейчас как никогда точно. Позвольте переменам войти в жизнь, даже если они непривычны. Вы проходите очищение, после которого всё станет яснее.

♌ Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025

Перевёрнутая Перто говорит о тайнах, которые пока не раскрыты. Не торопитесь узнать всё сразу — время покажет больше, чем слова. Тейваз даёт решительность, помогающую выйти победителем из сомнений. Наутиз предупреждает: заботьтесь о здоровье и распределяйте силы мудро. Иногда остановка — тоже движение, если она осознанна. Неделя научит вас слышать себя глубже и действовать осторожно. Не стремитесь доказать миру что-то — просто будьте в своём свете. Умеренность и внутренняя сила приведут к долгожданному равновесию.

♍ Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025

Тейваз дарит мужество и концентрацию на цели — вы готовы к свершениям. Уруз укрепляет здоровье и даёт мощную энергию для начала новых дел. Феху приносит материальную стабильность, но требует разумного обращения с ресурсами. Игорь Вечерский Рунолог

Неделя обещает успех тем, кто действует с верой в себя и планом в руках. Возможен неожиданный прорыв или поддержка, которую вы не ожидали. Пусть ваши усилия будут точными и осознанными — результат вас удивит. Ваша стойкость станет вдохновением для других. Неделя благословлена созиданием и уверенностью.

♎ Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025

Хагалаз несёт перемены — разрушение старого ради обновления. Перевёрнутая Лагуз предупреждает о сбоях в потоке эмоций, но не о потере. Главное — не сдерживайте чувства, дайте им форму и понимание. Турисаз поможет пройти через бурю, избегая ненужных рисков. Вы сильнее, чем думаете, и это время откроет новые границы возможностей. Сохраняйте внутренний баланс и не поддавайтесь панике. После очищения приходит свет — и вы скоро его увидите. Неделя несёт освобождение и новые вдохновения.

♏ Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025. Фото © Life.ru

Манназ усиливает стремление к самопознанию и пониманию других. Ансуз открывает поток знаний и ясности, давая знаки свыше. Перевёрнутая Кено говорит: не всё сразу станет понятно — примите паузу света. Неделя подходит для обучения, медитаций, глубинных разговоров. Вы почувствуете, как внутренний мир начинает меняться и раскрываться. Интуиция сейчас особенно остра — слушайте её без сомнений. Доверяйте себе больше, чем обстоятельствам. Неделя наполнена духовным ростом и неожиданным вдохновением.

♐ Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025

Турисаз зовёт действовать, но с осторожностью — сила должна быть осознанной. Феху сулит успехи в делах и возможность финансового роста. Игорь Вечерский Рунолог

Перевёрнутая Отал указывает на необходимость освободиться от старых ограничений. Неделя подталкивает к обновлению, но требует внутренней дисциплины. Не держитесь за прошлое — новое пространство уже готово для вас. Ваши идеи сейчас особенно плодотворны, не бойтесь их проявить. Вы способны превратить усилия в ощутимый результат. Это время — шаг в сторону личной свободы и обновления.

♑ Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025

Перевёрнутая Райдо указывает на замедление, но не на остановку. Лагуз даёт мягкий поток вдохновения — слушайте внутреннюю воду. Ингуз сулит эмоциональный подъём, страсть и выход на новый уровень отношений. Неделя покажет, что стабильность рождается из гибкости. Пусть движение будет осознанным, а решения — из сердца. Возможен поворот судьбы, ведущий к долгожданной гармонии. Не спешите — всё идёт так, как нужно вам. Ваше терпение принесёт щедрые плоды.

♒ Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю 17–23 ноября 2025. Фото © Life.ru

Перевёрнутая Райдо говорит о временной паузе в делах — это не застой, а настройка пути. Перевёрнутая Отал указывает на пересмотр старых структур — дом, отношения, цели. Уруз наполняет энергией и помогает двигаться вперёд, когда время созреет. Неделя подходит для подготовки к новому этапу без суеты и спешки. Вы осознаете, что всё под контролем, даже если видимость иная. Дайте прошлому уйти и позвольте новому войти без страха. Ваши силы растут изнутри, не снаружи. Неделя обещает внутреннее укрепление и уверенность.

♓ Знак зодиака Рыбы

Ансуз приносит вдохновение и новые идеи, словно дыхание свыше. Райдо открывает движение — возможно, короткая поездка или важный разговор. Игорь Вечерский Рунолог