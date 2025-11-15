Магия волос: Топ-5 причин, по которым не стоит оставлять отстриженные локоны в парикмахерской

Волосы рано или поздно достигают такой длины, что пора бы уже устроить им «обрезание». В вопросах стрижки волос есть много белых пятен. Они касаются как женщин с пышной шевелюрой, так и мужчин с длинной бородой. И не все из них связаны с простой наукой. Многие ориентируются на лунный календарь стрижек, чтобы подгадать, когда удачнее сходить к цирюльнику. Иные ходят в барбершопы по поводу и без, потому что только там можно найти настоящую брутальную атмосферу для настоящих мужчин. Но когда волосы режут, они зачастую остаются на полу в парикмахерской, цирюльне или барбершопе. Что с ними происходит дальше — загадка. А происходить может всякое — от науки до магии. В материале перечислим причины, почему волосы лучше забирать с собой.

Причина 1. Ритуалы гадания по волосам

Не стоит оставлять волосы в парикмахерской, потому что потом по ним могут гадать. Фото © «Шедеврум»

Во многих культурах распространены ритуалы гадания. И часто для гадания нужно то же самое, что и для анализа ДНК. Часть вашего организма. Проба, которую можно безболезненно и незаметно забрать. Упавшая ресничка, например. Или что похуже. Но в большинстве культур проводником в мир духов становятся именно волосы! Таким образом ваша магическая сила будет использоваться совершенно незнакомым человеком, для которого ваши тонкие и тёмные материи просто расходник. Это некомфортно.

Причина 2. Наведение порчи

После стрижки лучше собрать волосы, чтобы никто не смог потом навести на вас порчу. Фото © «Шедеврум»

Может случиться нечто похуже. Ваши волосы поддерживают связь даже тогда, когда у вас их отняли. Это могут использовать злые маги, которые объединились с вашими врагами. Особенно опасно, если из года в год вы ходите в одну и ту же парикмахерскую. Завистники с критиками могут вас там выследить и специально выкупить у мастера волосы. А потом нанести на вас через них порчу, которую можно будет определить по этим признакам. Придётся принимать ответные меры. Снимать порчу, наказывать врагов... Лучше просто забрать волосы с собой, не так ли?

Причина 3. Использование вашей силы во зло

После стрижки не только волосы остаются в парикмахерской, там остаётся частичка вашего духа и вашей силы. Фото © Freepik

Вспомните историю Самсона: его сила была в длинных волосах. Отрезали локоны — и библейский герой стал уязвим. То же самое встречалось среди первых французских королей — Меровингов. Их мощь и магические способности (прорицание и целительство) хранились в длинных волосах. Если у Меровинга отрезали гриву, он терял авторитет и умирал. Вот кому точно никогда не надо было на стрижку! В нашем случае может случиться нечто из того же плана, но противоположное. Часть вашей экстрасенсорной силы, оставшаяся в волосах, может использоваться злым магом для подпитки своей ворожбы. Примерно как аккумуляторы подпитывают электронный самокат. Если вспомнить «Гарри Поттера», то волосы — это идеальный крестраж, например.

Причина 4. Манипуляции с ДНК, на которые вы не давали согласия

Наконец, в волосах содержится ваша ДНК. Её можно безобидно проанализировать, а можно ею же вас подставить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tonhom1009

Давайте немного отвлечёмся от эзотерики, погрузившись в науку. В волосах находится ДНК. Чем больше времени прошло с момента стрижки — тем меньше, но ваш уникальный генетический профиль по ним составить очень легко. Волосы могут использоваться для ДНК-анализа, результатов которого вы не дождётесь. Они уйдут в базы данных крупных косметологических корпораций. И те будут тестировать на ваших волосах шампуни. А если «не выключать паранойю» и «не отпускать удила», то вообще можно предположить следующее: чужие волосы легко использовать в качестве отвлекающего манёвра для следствия при совершении преступления. На вашу ДНК могут случайно повесить какого-нибудь «жмура», например. Но такие случаи предельно редкие.

Причина 5. Нарушение сакральной связи при создании париков

Между вашей силой и вашими волосами есть сакральная связь. Они — ваша часть. Эта связь разрывается. Фото © Freepik

После стрижки волосы падают на кафельный пол парикмахерской, но сакральная связь с вами, вашей силой и вашим духом в них остаётся. Останется она и тогда, когда на вас постараются навести порчу. Останется, когда на отрезанных волосах будут тестировать новые бальзамы. Но есть ситуация, в которой эта связь разорвётся. Создание париков издревле считалось достаточно сверхъестественным занятием. Их носили в Древнем Египте, носили в эпоху Просвещения... Носят и сейчас. И это главный рынок вторичного применения наших волос на данный момент. При этом париковых дел мастер, сам того не ведая, разрывает вашу сакральную связь с волосами.