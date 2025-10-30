Лунный календарь на ноябрь 2025: Когда будут благоприятные дни и сколько опасных дат в месяце
Оглавление
Лунный календарь на ноябрь 2025: когда новолуние и полнолуние. Благоприятные и опасные дни месяца: когда лучше стричься, когда лучше краситься, когда лучше заводить новые знакомства, когда делать операции... Все возможные фазы Луны на ноябрь 2025 — в материале Life.ru.
Лунный календарь на ноябрь 2025 — когда разные фазы спутника и в какие дни можно стричься. Обложка © ChatGPT
Лунный календарь поможет понять многое об этом мире. Причём в разных сферах. Даже совсем неожиданных для обывателя. Например, если живёте по лунному календарю и точно знаете, когда какая фаза, можете смело выходить в море. Благодаря ему вы теперь также осведомлены о том, когда будут приливы, а когда — отливы. Но это чистая физика, гравитационный механизм. А что насчёт механизма эзотерического, как жить по лунному календарю и как Луна влияет на самочувствие и причёски, расскажем в материале.
Лунный календарь на ноябрь 2025: фазы Луны
Лунный календарь на ноябрь 2025. Когда будут разные фазы Луны? Инфографика © Life.ru
В ноябре 2025 года Луна пройдёт через несколько фаз. С 1-го по 4 ноября спутник Земли будет в растущем положении. Пятого ноября — полнолуние. После, с 6-го по 19 ноября, луна станет убывающей. Двадцатого ноября она вовсе исчезнет. Спутник не будет виден на ночном небе. Это новолуние. Далее, с 21-го по 30 ноября, Луна снова войдёт в свою растущую фазу. Полнолуние у нас в знаке зодиака Телец, а новолуние — в знаках зодиака Скорпион и Стрелец.
Благоприятные дни в ноябре 2025 года по лунному календарю
Благоприятные дни в ноябре по лунному календарю 2025 года — когда они будут? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov
Благоприятные дни в ноябре по лунному календарю будут. В 2025 году это целая неделя плюс один день. И есть ещё просто хорошие дни. Зелёным в лунном календаре отмечены 6, 7, 11, 12, 18, 21, 26 и 27 ноября. Хорошими днями окажутся 13, 14, 15, 17, 19 и 20 ноября. Эти лунные дни пройдут в знаках зодиака Телец, Близнецы, Лев, Весы, Скорпион, Стрелец, Водолей и Рыбы. Смело делайте в эти даты свои важные дела.
Благоприятные дела для новолуния в ноябре 2025
Лунный календарь на ноябрь 2025 — самые благоприятные дела месяца в полнолуние и новолуние. Фото © Freepik / benzoix
Убывающая луна проходит свою точку кульминации во время новолуния. Спутника Земли вообще не видно на небе. Это таинственный, иногда страшный период. Рассказываем, что благоприятно делать на новолуние.
- Запланируйте себе новые знакомства или начните новый проект.
- Поступайте на курсы по изучению чего угодно. Это могут быть курсы программирования, профпереподготовка, курсы электрика, курсы суахили, китайского языка — любое обучение благоприятно.
- Записывайте все свои хорошие идеи. Вам потом это пригодится.
- Визуализируйте то, чего хотите добиться в следующем месяце. В декабре.
- Можно посвятить вечер или утро красивому макияжу.
Благоприятные дела для полнолуния в ноябре 2025
Растущая луна переходит в полную луну. Спутник Земли виден полностью, а люди, склонные к парейдолиям, могут даже увидеть на нём лицо. Это так специфически выстроились на видной нам поверхности светила его кратеры. В полнолуние ноября 2025 мы столкнёмся с Охотничьей луной. Она так называется, потому что к ноябрю крестьяне убирали поля и охотникам было легко искать зверей.
Вот что благоприятно делать на полнолуние по лунному календарю на ноябрь 2025.
- Можете завершать проекты и переговоры — полная луна станет отличным итогом.
- Отпустите старые связи либо идеи: это можно сделать как психологическими практиками, так и ритуалами. Что вам самим ближе.
- Публичные выступления. Даже если у вас есть страх таковых, попробуйте потренироваться на маленькой аудитории либо устроить лекцию для собак, например.
- Рефлексировать на полнолуние благоприятно. Вы можете найти новые идеи в процессе оценки вашего поведения. Только слишком не погружайтесь в воспоминания. Жить надо настоящим.
- Заводите новые знакомства, ведь полнолуние — время бушующей энергии.
Неблагоприятные дни ноября 2025 года по лунному календарю
Неблагоприятные дни в ноябре по лунному календарю на 2025 — выловили их все. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kuz Production
Лунный календарь на ноябрь 2025 — куда же без неблагоприятных дней? Таких будет не очень много. Только 2 и 29 ноября имеют значительный перевес минусов. Остальные можно назвать условно неблагоприятными. Это 3, 5, 9 и 23 ноября. Они могли бы быть нейтральными, но негативная энергия на эти лунные сутки всё же перевесила, буквально процентов на 5–10. Поэтому важными делами в эти даты лучше не занимайтесь.
Неблагоприятные дела для новолуния
Новолуние несёт с собой не только позитив. Кульминация убывающей луны издревле считалась мистическим и опасным временем. Рассказываем, какие дела неблагоприятны для 20 ноября.
- Слишком много общаться. Планетарная энергия на нуле, можно потратить силы впустую.
- Обещать то, в чём вы сомневаетесь, выполните ли. Опять же из-за снижения энергии.
- Решать конфликты — у вас нет на это сил.
- Начинать крупные финансовые дела, потому что денежные вопросы лучше решать в нейтральные дни.
Неблагоприятные дела для полнолуния
Лунный календарь на ноябрь 2025 — неблагоприятные дела для полнолуния, какие они? Фото © Freepik / senivpetro
Да и кульминация растущей луны, полнолуние, тоже с древних времён ассоциируется с разгулом тёмных сил. Оборотни в погонах и без, которые воют на ночное светило, ведьмы, русалки, мавки, черти... Все эти ребята активизируются в полнолуние. А вот список дел, которые лучше не делать простым смертным.
- Не изучайте слишком много материала, не обрабатывайте слишком много информации. В полнолуние стоит расслабить голову.
- Не принимайте импульсивных решений. Особенно в сфере финансов.
- Не критикуйте родных и близких, это может спровоцировать конфликт.
- Не ходите к косметологу.
- Не делайте запланированных операций. В человеческом теле, конечно, недостаточно жидкости для приливов и отливов, но давление всё равно может повышаться, а кровоток рискует стать активнее.
Благоприятные дни для стрижек и окрашивания волос на ноябрь 2025
Лунный календарь волос — ноябрь 2025 года. Когда по лунному календарю стричься, когда краситься? Инфографика © Life.ru
Переходим от вопросов жизни и смерти к вопросам хорошей или плохой причёски. Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2025 — когда можно к парикмахеру, а когда нельзя? Итак, стричься можно 11, 25 и 27-го числа. А 11 ноября можно даже красить волосы, ведь это «ангельская цифра». Но не стоит появляться у цирюльника 9, 16, 28 и 30 ноября. Запоминаем главный принцип: стрижка на растущую луну катализирует рост волос, а поход в барбершоп на убывающую луну, наоборот, замедляет данный процесс.
Это был лунный календарь на ноябрь 2025 года — хорошие и плохие дни, календарь волос и стрижек, какие дела можно делать в полнолуние, а какие — в новолуние. Кстати, а вы знали, что теперь россиянки дарят друг другу молитвы? Если хотите подробностей — всё есть на Life.ru.