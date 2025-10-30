Лунный календарь на ноябрь 2025: Когда будут благоприятные дни и сколько опасных дат в месяце

Лунный календарь поможет понять многое об этом мире. Причём в разных сферах. Даже совсем неожиданных для обывателя. Например, если живёте по лунному календарю и точно знаете, когда какая фаза, можете смело выходить в море. Благодаря ему вы теперь также осведомлены о том, когда будут приливы, а когда — отливы. Но это чистая физика, гравитационный механизм. А что насчёт механизма эзотерического, как жить по лунному календарю и как Луна влияет на самочувствие и причёски, расскажем в материале.

Лунный календарь на ноябрь 2025: фазы Луны

Лунный календарь на ноябрь 2025. Когда будут разные фазы Луны? Инфографика © Life.ru

В ноябре 2025 года Луна пройдёт через несколько фаз. С 1-го по 4 ноября спутник Земли будет в растущем положении. Пятого ноября — полнолуние. После, с 6-го по 19 ноября, луна станет убывающей. Двадцатого ноября она вовсе исчезнет. Спутник не будет виден на ночном небе. Это новолуние. Далее, с 21-го по 30 ноября, Луна снова войдёт в свою растущую фазу. Полнолуние у нас в знаке зодиака Телец, а новолуние — в знаках зодиака Скорпион и Стрелец.

Благоприятные дни в ноябре 2025 года по лунному календарю

Благоприятные дни в ноябре по лунному календарю 2025 года — когда они будут? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Благоприятные дни в ноябре по лунному календарю будут. В 2025 году это целая неделя плюс один день. И есть ещё просто хорошие дни. Зелёным в лунном календаре отмечены 6, 7, 11, 12, 18, 21, 26 и 27 ноября. Хорошими днями окажутся 13, 14, 15, 17, 19 и 20 ноября. Эти лунные дни пройдут в знаках зодиака Телец, Близнецы, Лев, Весы, Скорпион, Стрелец, Водолей и Рыбы. Смело делайте в эти даты свои важные дела.

Благоприятные дела для новолуния в ноябре 2025

Лунный календарь на ноябрь 2025 — самые благоприятные дела месяца в полнолуние и новолуние. Фото © Freepik / benzoix

Убывающая луна проходит свою точку кульминации во время новолуния. Спутника Земли вообще не видно на небе. Это таинственный, иногда страшный период. Рассказываем, что благоприятно делать на новолуние. Запланируйте себе новые знакомства или начните новый проект.

Поступайте на курсы по изучению чего угодно. Это могут быть курсы программирования, профпереподготовка, курсы электрика, курсы суахили, китайского языка — любое обучение благоприятно.

Записывайте все свои хорошие идеи. Вам потом это пригодится.

Визуализируйте то, чего хотите добиться в следующем месяце. В декабре.

Можно посвятить вечер или утро красивому макияжу.

Благоприятные дела для полнолуния в ноябре 2025

Растущая луна переходит в полную луну. Спутник Земли виден полностью, а люди, склонные к парейдолиям, могут даже увидеть на нём лицо. Это так специфически выстроились на видной нам поверхности светила его кратеры. В полнолуние ноября 2025 мы столкнёмся с Охотничьей луной. Она так называется, потому что к ноябрю крестьяне убирали поля и охотникам было легко искать зверей.

Вот что благоприятно делать на полнолуние по лунному календарю на ноябрь 2025. Можете завершать проекты и переговоры — полная луна станет отличным итогом.

Отпустите старые связи либо идеи: это можно сделать как психологическими практиками, так и ритуалами. Что вам самим ближе.

Публичные выступления. Даже если у вас есть страх таковых, попробуйте потренироваться на маленькой аудитории либо устроить лекцию для собак, например.

Рефлексировать на полнолуние благоприятно. Вы можете найти новые идеи в процессе оценки вашего поведения. Только слишком не погружайтесь в воспоминания. Жить надо настоящим.

Заводите новые знакомства, ведь полнолуние — время бушующей энергии.

Неблагоприятные дни ноября 2025 года по лунному календарю

Неблагоприятные дни в ноябре по лунному календарю на 2025 — выловили их все. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kuz Production

Лунный календарь на ноябрь 2025 — куда же без неблагоприятных дней? Таких будет не очень много. Только 2 и 29 ноября имеют значительный перевес минусов. Остальные можно назвать условно неблагоприятными. Это 3, 5, 9 и 23 ноября. Они могли бы быть нейтральными, но негативная энергия на эти лунные сутки всё же перевесила, буквально процентов на 5–10. Поэтому важными делами в эти даты лучше не занимайтесь.

Неблагоприятные дела для новолуния

Новолуние несёт с собой не только позитив. Кульминация убывающей луны издревле считалась мистическим и опасным временем. Рассказываем, какие дела неблагоприятны для 20 ноября. Слишком много общаться. Планетарная энергия на нуле, можно потратить силы впустую.

Обещать то, в чём вы сомневаетесь, выполните ли. Опять же из-за снижения энергии.

Решать конфликты — у вас нет на это сил.

Начинать крупные финансовые дела, потому что денежные вопросы лучше решать в нейтральные дни.

Неблагоприятные дела для полнолуния

Лунный календарь на ноябрь 2025 — неблагоприятные дела для полнолуния, какие они? Фото © Freepik / senivpetro

Да и кульминация растущей луны, полнолуние, тоже с древних времён ассоциируется с разгулом тёмных сил. Оборотни в погонах и без, которые воют на ночное светило, ведьмы, русалки, мавки, черти... Все эти ребята активизируются в полнолуние. А вот список дел, которые лучше не делать простым смертным. Не изучайте слишком много материала, не обрабатывайте слишком много информации. В полнолуние стоит расслабить голову.

Не принимайте импульсивных решений. Особенно в сфере финансов.

Не критикуйте родных и близких, это может спровоцировать конфликт.

Не ходите к косметологу.

Не делайте запланированных операций. В человеческом теле, конечно, недостаточно жидкости для приливов и отливов, но давление всё равно может повышаться, а кровоток рискует стать активнее.

Благоприятные дни для стрижек и окрашивания волос на ноябрь 2025

Лунный календарь волос — ноябрь 2025 года. Когда по лунному календарю стричься, когда краситься? Инфографика © Life.ru

Переходим от вопросов жизни и смерти к вопросам хорошей или плохой причёски. Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2025 — когда можно к парикмахеру, а когда нельзя? Итак, стричься можно 11, 25 и 27-го числа. А 11 ноября можно даже красить волосы, ведь это «ангельская цифра». Но не стоит появляться у цирюльника 9, 16, 28 и 30 ноября. Запоминаем главный принцип: стрижка на растущую луну катализирует рост волос, а поход в барбершоп на убывающую луну, наоборот, замедляет данный процесс.