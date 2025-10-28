Россия и США
28 октября, 16:00

Насколько часто нужно проходить диспансеризацию после 40 лет и что входит в список обследований

Оглавление
Диспансеризация — из чего она состоит до 40 лет
Какие риски для здоровья появляются после 40 лет
Как часто после 40 лет надо проходить диспансеризацию
Можно ли отказаться от диспансеризации
Полный список обследований для диспансеризации после 40 лет

Россияне знакомятся с диспансеризацией ещё в школе. Но во взрослом возрасте часто про неё «забывают». С 18 до 39 лет мало кто идёт в поликлинику ради профилактики, а зря. Life.ru рассказывает, как проходить диспансеризацию после 40 и почему это так важно.

Частота прохождения диспансеризации после 40 лет была определена приказом Министерства здравоохранения № 404Н, который действует с 1 июля 2021 года до 1 июля 2027-го. Он прошёл уже несколько редакций, последняя вступила в силу прошлым летом, 30 августа. Документ определяет частоту диспансеризации после 40 лет. Естественно, никто не будет «силком» тащить вас в поликлинику. Но было бы очень неплохо после 40 начать заявляться туда почаще. Вы привыкните, вам даже начнёт нравиться. В материале расскажем, что делать с диспансеризацией после сорока.

Диспансеризация — из чего она состоит до 40 лет

Самый первый этап диспансеризации — анкетирование. Вас попросят заполнить анкету, там можно написать все жалобы на здоровье. Потом будет антропометрия, тут почти как в школе: вам измерят рост, вес, посчитают индекс массы тела, окружность талии узнают с точностью до миллиметра... Стандартная процедура. Потом — время анализов! Общий и биохимический анализы крови (на глюкозу, холестерин, креатинин и печёночные ферменты), анализ урины (мочи). Следом — знакомые нам с детства электрокардиограмма (ЭКГ), флюорография и рентген органов грудной клетки. Напоследок измерят давление. Женщин ещё отправят к гинекологу для Пап-теста, чтобы исключить рак, а мужчин — к урологу. Это базовая диспансеризация с 18 до 39 лет.

Какие риски для здоровья появляются после 40 лет

После 40 лет у нас начинают возникать естественные возрастные изменения. Это уже не «жизненный опыт», как в 30. Это реальный риск. Сердечно-сосудистых заболеваний, например. Согласно исследованию, опубликованному в рецензируемом медицинском журнале Lancet командой исследователей под руководством доктора медицинских наук Ллойда-Джонса, после 40 лет риск ССЗ возрастает на 48,6% для мужчин и на 31,7% — для женщин. Риск онкологии тоже растёт драматически, причём именно после 40 и у женщин, по данным британской благотворительной организации Cancer Research UK. Если вас ещё не напугали ССЗ и рак, то после 40 могут нарушаться привычные нам темпы выработки гормонов, а также кости начинают чаще ломаться.

Как часто после 40 лет надо проходить диспансеризацию

В первой редакции приказ № 404Н устанавливал следующий порядок диспансеризации: раз в три года для граждан с 18 до 39 лет. Может показаться излишне оптимистичной практикой, но это было так. После 40 лет тот же приказ определяет частоту диспансеризации иначе: теперь нужно проходить обследование раз в год. Да, буквально каждый год. Более того, с начала пятого десятка увеличивается состав исследований. Например, нужно сдавать больше анализов и проверять внутриглазное давление, а если курите — добро пожаловать на спирометрию и так далее. Зато эти усилия не пройдут даром: в 2025 году после диспансеризации вы получаете справку по форме 131/у-2021.

Можно ли отказаться от диспансеризации

В теории вы можете отказаться от диспансеризации, но вставите сами себе палки в колёса. Есть возможность оформить письменный отказ или же просто не явиться. Впрочем, некоторые профессии предусматривают прохождение диспансеризации. Например, ретейл, дарксторы и в принципе любая работа с продуктами питания невозможна без оформления медкнижки сотрудником. А для медкнижки как раз и проходят диспансеризацию. Более того, диспансеризация позволит вам либо найти что-нибудь на ранней стадии, когда это ещё лечится. Либо позволит спать спокойно, не думая, что у вас гипертония.

Полный список обследований для диспансеризации после 40 лет

Итак, полный список обследований для диспансеризации после 40 лет включает достаточно широкий спектр манипуляций. И сдавать теперь придётся не только кровь и мочу. Смотрите, что с вами будут делать в поликлинике после 40 лет.

  • Общий анализ крови.
  • Биохимия крови (глюкоза, холестерин, билирубин, общий белок, мочевина, креатинин, печёночные ферменты АЛТ и АСТ).
  • Электрокардиограмма (ЭКГ).
  • Флюорография (рентген органов грудной клетки).
  • Измерение артериального давления.
  • Анализ стула на скрытую кровь.
  • Измерение внутриглазного давления.
  • Спирометрия. Проверят, как вы дышите.
  • Определение риска сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Гинеколог.
  • Пап-тест на онкоцитологию (женщины).
  • Маммография (женщины).
  • Уролог.
  • Анализ на простатический специфический антиген (мужчины после 50).
  • Рост, вес, индекс массы тела.

Как мы видим, диспансеризация — это действительно сложно, но, поверьте, это стоит того. Приятно знать, что у вас низкий сердечно-сосудистый риск. Да и маммография, которая показала, что всё нормально, тоже радует. А биохимия крови может рассказать о вас всё, по некоторым результатам врач даже поймёт, что у вас сейчас депрессия, но не психогенного характера, а в результате разбалансировки гормонов. Раньше в 40 лет вообще начинался пожилой возраст, и мы писали об этом на Life.ru.

Анна Волкова
  • Wow
  • Лайфхаки
  • Интересное
