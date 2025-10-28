Насколько часто нужно проходить диспансеризацию после 40 лет и что входит в список обследований

Частота прохождения диспансеризации после 40 лет была определена приказом Министерства здравоохранения № 404Н, который действует с 1 июля 2021 года до 1 июля 2027-го. Он прошёл уже несколько редакций, последняя вступила в силу прошлым летом, 30 августа. Документ определяет частоту диспансеризации после 40 лет. Естественно, никто не будет «силком» тащить вас в поликлинику. Но было бы очень неплохо после 40 начать заявляться туда почаще. Вы привыкните, вам даже начнёт нравиться. В материале расскажем, что делать с диспансеризацией после сорока.

Диспансеризация — из чего она состоит до 40 лет

После 40 лет растут шансы получить какое-нибудь неприятное заболевание. Или умереть. Поэтому нужна диспансеризация. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Самый первый этап диспансеризации — анкетирование. Вас попросят заполнить анкету, там можно написать все жалобы на здоровье. Потом будет антропометрия, тут почти как в школе: вам измерят рост, вес, посчитают индекс массы тела, окружность талии узнают с точностью до миллиметра... Стандартная процедура. Потом — время анализов! Общий и биохимический анализы крови (на глюкозу, холестерин, креатинин и печёночные ферменты), анализ урины (мочи). Следом — знакомые нам с детства электрокардиограмма (ЭКГ), флюорография и рентген органов грудной клетки. Напоследок измерят давление. Женщин ещё отправят к гинекологу для Пап-теста, чтобы исключить рак, а мужчин — к урологу. Это базовая диспансеризация с 18 до 39 лет.

Какие риски для здоровья появляются после 40 лет

После 40 лет у нас начинают возникать естественные возрастные изменения. Это уже не «жизненный опыт», как в 30. Это реальный риск. Сердечно-сосудистых заболеваний, например. Согласно исследованию, опубликованному в рецензируемом медицинском журнале Lancet командой исследователей под руководством доктора медицинских наук Ллойда-Джонса, после 40 лет риск ССЗ возрастает на 48,6% для мужчин и на 31,7% — для женщин. Риск онкологии тоже растёт драматически, причём именно после 40 и у женщин, по данным британской благотворительной организации Cancer Research UK. Если вас ещё не напугали ССЗ и рак, то после 40 могут нарушаться привычные нам темпы выработки гормонов, а также кости начинают чаще ломаться.

Как часто после 40 лет надо проходить диспансеризацию

После 40 лет проходить диспансеризацию необходимо достаточно часто, раз в год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

В первой редакции приказ № 404Н устанавливал следующий порядок диспансеризации: раз в три года для граждан с 18 до 39 лет. Может показаться излишне оптимистичной практикой, но это было так. После 40 лет тот же приказ определяет частоту диспансеризации иначе: теперь нужно проходить обследование раз в год. Да, буквально каждый год. Более того, с начала пятого десятка увеличивается состав исследований. Например, нужно сдавать больше анализов и проверять внутриглазное давление, а если курите — добро пожаловать на спирометрию и так далее. Зато эти усилия не пройдут даром: в 2025 году после диспансеризации вы получаете справку по форме 131/у-2021.

Можно ли отказаться от диспансеризации

Отказаться от диспансеризации после 40 лет можно, но это будет глупым решением. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В теории вы можете отказаться от диспансеризации, но вставите сами себе палки в колёса. Есть возможность оформить письменный отказ или же просто не явиться. Впрочем, некоторые профессии предусматривают прохождение диспансеризации. Например, ретейл, дарксторы и в принципе любая работа с продуктами питания невозможна без оформления медкнижки сотрудником. А для медкнижки как раз и проходят диспансеризацию. Более того, диспансеризация позволит вам либо найти что-нибудь на ранней стадии, когда это ещё лечится. Либо позволит спать спокойно, не думая, что у вас гипертония.

Полный список обследований для диспансеризации после 40 лет

Итак, полный список обследований для диспансеризации после 40 лет включает достаточно широкий спектр манипуляций. И сдавать теперь придётся не только кровь и мочу. Смотрите, что с вами будут делать в поликлинике после 40 лет. Общий анализ крови.

Биохимия крови (глюкоза, холестерин, билирубин, общий белок, мочевина, креатинин, печёночные ферменты АЛТ и АСТ).

Электрокардиограмма (ЭКГ).

Флюорография (рентген органов грудной клетки).

Измерение артериального давления.

Анализ стула на скрытую кровь.

Измерение внутриглазного давления.

Спирометрия. Проверят, как вы дышите.

Определение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Гинеколог.

Пап-тест на онкоцитологию (женщины).

Маммография (женщины).

Уролог.

Анализ на простатический специфический антиген (мужчины после 50).

Рост, вес, индекс массы тела.