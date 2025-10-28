Насколько часто нужно проходить диспансеризацию после 40 лет и что входит в список обследований
Оглавление
Россияне знакомятся с диспансеризацией ещё в школе. Но во взрослом возрасте часто про неё «забывают». С 18 до 39 лет мало кто идёт в поликлинику ради профилактики, а зря. Life.ru рассказывает, как проходить диспансеризацию после 40 и почему это так важно.
Диспансеризация после 40 лет — особенности, причины, правда ли, что здоровье уже не то. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Goksi
Частота прохождения диспансеризации после 40 лет была определена приказом Министерства здравоохранения № 404Н, который действует с 1 июля 2021 года до 1 июля 2027-го. Он прошёл уже несколько редакций, последняя вступила в силу прошлым летом, 30 августа. Документ определяет частоту диспансеризации после 40 лет. Естественно, никто не будет «силком» тащить вас в поликлинику. Но было бы очень неплохо после 40 начать заявляться туда почаще. Вы привыкните, вам даже начнёт нравиться. В материале расскажем, что делать с диспансеризацией после сорока.
Диспансеризация — из чего она состоит до 40 лет
После 40 лет растут шансы получить какое-нибудь неприятное заболевание. Или умереть. Поэтому нужна диспансеризация. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Самый первый этап диспансеризации — анкетирование. Вас попросят заполнить анкету, там можно написать все жалобы на здоровье. Потом будет антропометрия, тут почти как в школе: вам измерят рост, вес, посчитают индекс массы тела, окружность талии узнают с точностью до миллиметра... Стандартная процедура. Потом — время анализов! Общий и биохимический анализы крови (на глюкозу, холестерин, креатинин и печёночные ферменты), анализ урины (мочи). Следом — знакомые нам с детства электрокардиограмма (ЭКГ), флюорография и рентген органов грудной клетки. Напоследок измерят давление. Женщин ещё отправят к гинекологу для Пап-теста, чтобы исключить рак, а мужчин — к урологу. Это базовая диспансеризация с 18 до 39 лет.
Какие риски для здоровья появляются после 40 лет
После 40 лет у нас начинают возникать естественные возрастные изменения. Это уже не «жизненный опыт», как в 30. Это реальный риск. Сердечно-сосудистых заболеваний, например. Согласно исследованию, опубликованному в рецензируемом медицинском журнале Lancet командой исследователей под руководством доктора медицинских наук Ллойда-Джонса, после 40 лет риск ССЗ возрастает на 48,6% для мужчин и на 31,7% — для женщин. Риск онкологии тоже растёт драматически, причём именно после 40 и у женщин, по данным британской благотворительной организации Cancer Research UK. Если вас ещё не напугали ССЗ и рак, то после 40 могут нарушаться привычные нам темпы выработки гормонов, а также кости начинают чаще ломаться.
Как часто после 40 лет надо проходить диспансеризацию
После 40 лет проходить диспансеризацию необходимо достаточно часто, раз в год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production
В первой редакции приказ № 404Н устанавливал следующий порядок диспансеризации: раз в три года для граждан с 18 до 39 лет. Может показаться излишне оптимистичной практикой, но это было так. После 40 лет тот же приказ определяет частоту диспансеризации иначе: теперь нужно проходить обследование раз в год. Да, буквально каждый год. Более того, с начала пятого десятка увеличивается состав исследований. Например, нужно сдавать больше анализов и проверять внутриглазное давление, а если курите — добро пожаловать на спирометрию и так далее. Зато эти усилия не пройдут даром: в 2025 году после диспансеризации вы получаете справку по форме 131/у-2021.
Можно ли отказаться от диспансеризации
Отказаться от диспансеризации после 40 лет можно, но это будет глупым решением. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
В теории вы можете отказаться от диспансеризации, но вставите сами себе палки в колёса. Есть возможность оформить письменный отказ или же просто не явиться. Впрочем, некоторые профессии предусматривают прохождение диспансеризации. Например, ретейл, дарксторы и в принципе любая работа с продуктами питания невозможна без оформления медкнижки сотрудником. А для медкнижки как раз и проходят диспансеризацию. Более того, диспансеризация позволит вам либо найти что-нибудь на ранней стадии, когда это ещё лечится. Либо позволит спать спокойно, не думая, что у вас гипертония.
Полный список обследований для диспансеризации после 40 лет
Итак, полный список обследований для диспансеризации после 40 лет включает достаточно широкий спектр манипуляций. И сдавать теперь придётся не только кровь и мочу. Смотрите, что с вами будут делать в поликлинике после 40 лет.
- Общий анализ крови.
- Биохимия крови (глюкоза, холестерин, билирубин, общий белок, мочевина, креатинин, печёночные ферменты АЛТ и АСТ).
- Электрокардиограмма (ЭКГ).
- Флюорография (рентген органов грудной клетки).
- Измерение артериального давления.
- Анализ стула на скрытую кровь.
- Измерение внутриглазного давления.
- Спирометрия. Проверят, как вы дышите.
- Определение риска сердечно-сосудистых заболеваний.
- Гинеколог.
- Пап-тест на онкоцитологию (женщины).
- Маммография (женщины).
- Уролог.
- Анализ на простатический специфический антиген (мужчины после 50).
- Рост, вес, индекс массы тела.
Как мы видим, диспансеризация — это действительно сложно, но, поверьте, это стоит того. Приятно знать, что у вас низкий сердечно-сосудистый риск. Да и маммография, которая показала, что всё нормально, тоже радует. А биохимия крови может рассказать о вас всё, по некоторым результатам врач даже поймёт, что у вас сейчас депрессия, но не психогенного характера, а в результате разбалансировки гормонов. Раньше в 40 лет вообще начинался пожилой возраст, и мы писали об этом на Life.ru.
- День комсомола 29 октября: 50 тёплых и душевных поздравлений для тех, кто помнит, как это было
сегодня в 15:30
- Едите эти продукты перед сном? Вот почему вы не высыпаетесь, и уже много лет подряд
сегодня в 15:00
- Храните это барахло дома? Немедленно избавьтесь до 1 ноября, а то весь год будете считать копейки
сегодня в 14:30