Едите эти продукты перед сном? Вот почему вы не высыпаетесь, и уже много лет подряд

Вечерний голод заставляет идти к холодильнику, но не всякая еда помогает уснуть. Некоторые продукты превращают ночь в кошмар: вы ворочаетесь до утра, просыпаетесь разбитым и злым на весь мир. Мы поговорили с врачами и выяснили, какая еда гарантированно испортит ваш сон. Забудьте про стереотип «после шести не есть». Современная наука доказала: на голодный желудок спать так же вредно, как и с переполненным. Но важно знать, что можно положить в рот перед сном, а что превратит вашу спальню в поле битвы с бессонницей.

Красное мясо и тяжёлый белок нагружают организм

Еда перед сном: что мешает заснуть и портит отдых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Foodio

Кусок стейка или жареная курица на ночь кажутся сытным ужином, но ваш желудок с этим не согласится. Продукты животного происхождения перевариваются около трёх часов, создавая колоссальную нагрузку на пищеварительную систему. Организм вместо восстановления вынужден работать как конвейер на заводе. Красное мясо, рыба, индейка, яйца — всё это отправляйте в обеденное меню, а вечером обходите стороной. Когда вы ложитесь спать с тяжёлой пищей в желудке, тело не может полноценно отдыхать. Энергия уходит на переваривание, а не на восстановление клеток и выработку важных гормонов. Утром вы проснётесь с ощущением, будто вообще не спали. Плюс тяжесть в животе и желание остаться в кровати ещё на пару часов. Если очень хочется белка перед сном, выбирайте лёгкие варианты: творог, греческий йогурт, кефир. Они усваиваются быстро, дают чувство сытости и не перегружают пищеварение. Организм скажет спасибо, а утро не начнётся с желания убить будильник. Запомните простое правило — чем тяжелее еда, тем дальше от времени сна она должна быть.

Простые углеводы взрывают уровень сахара

Макароны, белый рис, свежая выпечка, сладости — враги спокойного сна номер один. Простые углеводы вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, и организм получает сигнал бодрствовать, а не засыпать. Вы лежите в кровати, считаете овец, а мозг работает на полную мощность, потому что получил дозу быстрой энергии. Рафинированные продукты действуют как энергетик: сначала подъём, потом резкий спад, а между ними бессонница и тревожность. Особенно коварны сладости перед сном. Съели пирожное в девять вечера, а уже в полночь проснулись голодным и злым. Сахар быстро усваивается, уровень глюкозы падает, и организм требует новую порцию. Замкнутый круг, который рушит нормальный сон.

Врачи предупреждают: регулярное употребление простых углеводов на ночь приводит не только к проблемам со сном, но и к лишнему весу. Ночью метаболизм замедляется, и вся эта энергия откладывается прямиком в жировые запасы. Хотите сладкого? Съешьте днём, когда организм сможет потратить калории. А вечером выбирайте сложные углеводы в небольшом количестве или вообще обойдитесь без них.

Острое и жирное провоцирует изжогу

Продукты, которые нарушают сон и вызывают бессонницу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nelea33

Острый перец, жареная картошка, жирный стейк, майонез — всё это гарантия того, что ночь пройдёт не в объятиях Морфея, а в борьбе с изжогой. Острая и жирная пища повышает температуру тела, раздражает слизистую желудка и замедляет пищеварение. Лежать с таким коктейлем в желудке — чистая пытка. Изжога появляется, когда содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. Острое и жирное усиливают этот процесс в разы. Вы ложитесь, принимаете горизонтальное положение, и желудочный сок начинает своё путешествие вверх.

Жжение, дискомфорт, невозможность нормально дышать — вот что ждёт любителей острых крылышек на ужин. Жирная пища остаётся в желудке дольше всего. Пока организм пытается её переварить, о спокойном сне можно забыть. Тело работает в авральном режиме, выделяя литры желудочного сока и желчи. Вместо восстановления получаем внутреннюю войну, которая выматывает похлеще тяжёлой тренировки. Хотите острого? Ешьте в обед, когда пищеварительная система работает на пике активности. А вечером выбирайте нейтральные, лёгкие продукты, которые не будут устраивать революцию в вашем желудке.

Кофеин и алкоголь рушат фазы сна

Чашка кофе на ночь кажется плохой идеей только на первый взгляд. На самом деле это катастрофа для нервной системы. Кофеин возбуждает мозг, блокирует выработку мелатонина и делает засыпание почти невозможным. Даже если вы каким-то чудом заснёте, сон будет поверхностным и тревожным. Действие кофеина продолжается до шести часов, так что вечерний эспрессо в семь вечера испортит вам всю ночь. Многие думают, что шоколад безопасен, но это не так. В нём тоже содержится кофеин плюс теобромин — вещество, которое стимулирует сердечную деятельность. Пара долек тёмного шоколада перед сном обеспечит вам учащённое сердцебиение и бессонницу.

Алкоголь — отдельная тема. Да, он вызывает сонливость, но при этом полностью разрушает нормальную структуру сна. Вы проваливаетесь в глубокую фазу, минуя важные стадии, а потом просыпаетесь среди ночи и не можете заснуть до утра. Алкоголь нарушает циркадные ритмы, мешает выработке гормонов и делает сон рваным и неполноценным. Утром после бокала вина вы чувствуете себя так, будто не спали вообще. Вывод простой — никакого кофе, энергетиков, шоколада и алкоголя за три-четыре часа до сна. Хотите пить? Выбирайте травяной чай без кофеина или тёплое молоко с мёдом.

Газообразующие продукты вызывают дискомфорт

Что нельзя есть вечером, если хотите выспаться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brent Hofacker

Бобовые, капуста, брокколи, лук — всё это источники клетчатки и витаминов. Но на ночь они превращаются во врагов спокойного сна. Эти продукты вызывают повышенное газообразование, вздутие и боли в животе. Попробуйте уснуть, когда живот раздут как барабан и кишечник устраивает внутренний концерт. Удовольствие так себе. Клетчатка переваривается долго, требуя активной работы пищеварительной системы. Это полезно днём, когда организм бодр и готов к работе. Ночью же пищеварение замедляется, и овощи начинают бродить в кишечнике, выделяя газы. Результат — вздутие, тяжесть, невозможность найти удобную позу для сна. Некоторые люди особенно чувствительны к определённым продуктам. Для кого-то критична капуста, для других — бобы или грибы.

Внимательно следите за реакцией своего организма и исключайте из вечернего меню те овощи, которые вызывают дискомфорт. Если очень хочется овощей на ужин, выбирайте варёные или запечённые варианты без кожуры. Они легче перевариваются и меньше бродят. Огурцы, помидоры, кабачки — хороший выбор. А вот капусту всех видов, бобовые и лук отправляйте в дневное меню. Ваш живот скажет спасибо, и сон будет крепким.

Солёная еда задерживает воду

Чипсы, солёная рыба, маринованные огурцы, орешки с солью — кажется, что это идеальная закуска к фильму перед сном. На самом деле это прямой путь к отёкам и жажде посреди ночи. Соль задерживает воду в организме, повышает давление и заставляет почки работать в усиленном режиме. Вы засыпаете, а организм продолжает бороться с переизбытком натрия. Утром просыпаетесь с опухшим лицом, мешками под глазами и головной болью. Солёная пища вызывает жажду, и вы начинаете пить воду. Но она не выводится нормально, а задерживается в тканях.

Получается замкнутый круг: чем больше пьёте, тем сильнее отекаете. Плюс ночные походы в туалет, которые разрывают сон на куски. Сыр, колбаса, консервы, готовые соусы — во всём этом скрывается огромное количество соли. Даже если кажется, что продукт не солёный, проверьте этикетку. Производители щедро сдабривают еду натрием для усиления вкуса и продления срока годности. Хотите спать спокойно? Откажитесь от солёного за три-четыре часа до сна. Если съели что-то пересолённое, выпейте больше воды в течение дня, чтобы разбавить концентрацию натрия. А вечером выбирайте пресную или слабосолёную пищу. Почки и сосуды скажут спасибо.

Сладкие фрукты нарушают баланс сахара

Вредная еда на ночь: список продуктов для бессонницы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Ivanova

Фрукты полезны, но не все и не всегда. Бананы, виноград, инжир, финики содержат много сахара, который действует так же, как конфеты. Съели на ночь пару бананов — получили скачок глюкозы в крови и взбодрившийся мозг вместо сонного. Организм думает, что пришло время активности, а не отдыха. Сахар из фруктов — это всё равно сахар, пусть и натуральный. Он быстро усваивается, даёт энергию и мешает заснуть. Особенно опасны сухофрукты — в них концентрация сахара зашкаливает. Горсть изюма или кураги перед сном обеспечит вам беспокойную ночь и утреннее чувство голода. Кислые фрукты вроде цитрусовых тоже не лучший выбор для вечера. Они раздражают слизистую желудка, могут вызвать изжогу и дискомфорт. Апельсин на ночь — это риск проснуться с неприятными ощущениями в животе. Если совсем невмоготу без фруктов, выбирайте яблоко или грушу, ведь в них меньше сахара и больше клетчатки. Но лучше съесть их за два-три часа до сна, а не прямо перед тем, как лечь в кровать. Идеальный вечерний перекус — это вообще не фрукты, а кисломолочные продукты или горсть орехов.

Большие порции любой еды перегружают систему

Даже если вы выбрали правильные продукты, но съели их слишком много, сон всё равно пострадает. Переедание перед сном — прямой путь к тяжести в животе, изжоге и бессоннице. Желудок растягивается, давит на диафрагму, мешает нормально дышать. Лежать в таком состоянии некомфортно, а уснуть почти невозможно. Организм рассчитан на то, что вечером мы едим меньше, чем днём. Метаболизм замедляется, пищеварительные ферменты вырабатываются не так активно. Большая порция еды заставляет систему работать в авральном режиме, когда она уже готовилась к отдыху. Результат — плохое переваривание, брожение, дискомфорт. Идеальный вечерний перекус должен быть лёгким и небольшим. Примерно 200–300 калорий за два-три часа до сна, этого достаточно, чтобы не чувствовать голод, но не перегрузить пищеварение. Творог, йогурт, горсть орехов, кусочек сыра считаются оптимальными вариантами. Если ужинали плотно, то перед сном лучше вообще ничего не есть. Дайте организму время переварить пищу и подготовиться ко сну. Запомните — качество сна напрямую зависит от того, что и сколько вы съели перед тем, как лечь в кровать.

Какая пища мешает заснуть и портит качество сна. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tugol