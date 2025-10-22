6 причин, почему вы всегда уставшие осенью, и это не погода — проверьте третий пункт немедленно

Осень пришла, а вместе с ней накрыла непонятная усталость. Вы высыпаетесь, едите как обычно, вроде бы не болеете, но чувствуете себя так, будто только что пробежали марафон. Знакомая ситуация? Мы привыкли списывать осенний упадок сил на дождливую погоду и короткий световой день, но на самом деле причины гораздо глубже и серьёзнее. Мы разобрались, почему именно осенью организм включает режим энергосбережения и как с этим бороться, пока ситуация не превратилась в настоящую проблему. Спойлер: виноваты не только тучи за окном.

Дефицит витаминов и минералов

Почему осенью постоянно хочется спать: главные причины усталости. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lallapie

С октября по март солнца в России катастрофически мало. Но речь не о романтике и уютных вечерах — речь о витамине D, который вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолета. Когда световой день сокращается, этот процесс практически останавливается. Витамин D участвует более чем в двухстах процессах организма, включая обмен веществ и выработку энергии. Его дефицит приводит к хронической усталости, мышечной слабости и подавленному настроению. Вы можете провести на улице весь день, но если солнце прячется за тучами, эффект будет нулевой. Самая сбалансированная диета не покроет суточную норму — чтобы получить достаточно витамина D из еды, пришлось бы съедать по двести граммов лосося каждый день! Осенью организм испытывает дефицит не только витамина D, но и витаминов группы B, которые отвечают за энергию и работу нервной системы. Нехватка магния усиливает чувство усталости и может привести к раздражительности и нарушению сна. Поэтому даже молодые и здоровые люди чувствуют себя выжатыми лимонами.

Недостаток сна

Качественный сон: звучит просто, но осенью с этим начинаются настоящие проблемы. Многие возвращаются с летнего отдыха, погружаются в работу и незаметно переходят в режим хронического недосыпа. Семь часов сна — это минимум, но важно не только количество, но и качество. После одной бессонной ночи появляются рассеянность, вспыльчивость и туман в голове — мозг просто не успел отдохнуть. А если недосып превращается в систему, начинаются серьёзные последствия: падает иммунитет, растёт риск сердечно-сосудистых заболеваний, страдает память. Организм пытается восстановиться, но не может, потому что вы снова ложитесь в два ночи и встаёте в семь утра. Особенно коварен осенний график, когда темнеет рано, а мозг воспринимает это как сигнал ко сну, но вы продолжаете работать или зависать в соцсетях. Режим сбивается, мелатонин вырабатывается не вовремя, и в итоге даже после восьми часов в кровати вы просыпаетесь разбитым.

Стресс и перегрузки

Осенняя усталость: врачи назвали шесть неочевидных причин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Wasana Kunpol

Сентябрь и октябрь — время, когда после летнего затишья на работе начинается настоящий ад. Дедлайны, отчёты, новые проекты — всё наваливается одновременно. Стресс на работе становится постоянным спутником, а организм реагирует на это выбросом кортизола и адреналина. Сначала вы чувствуете прилив сил и готовы горы свернуть. Но если стрессовая ситуация затягивается, наступает стадия истощения. Защитные механизмы ослабевают, энергетические резервы тают, и вот уже любая мелочь выводит из себя. Осенний стресс особенно опасен: к рабочим перегрузкам добавляется сокращение светового дня, дефицит витаминов и плохая погода. Всё это в комплексе приводит к синдрому хронической усталости. Вы можете работать по двенадцать часов в день, но продуктивность падает, потому что организм работает на износ. И никакой кофе тут не поможет — он даёт лишь иллюзию бодрости, после которой усталость накрывает ещё сильнее.

Неправильное питание

Быстрый перекус булочкой на завтрак, сладкий кофе в обед, шоколадка вечером — осенью мы неосознанно начинаем налегать на быстрые углеводы, пытаясь получить мгновенный заряд энергии. И действительно получаем! На пятнадцать минут. Потом уровень сахара в крови резко падает и накатывает ещё большая усталость. Такие качели изматывают организм. Поджелудочная железа выбрасывает огромную дозу инсулина, чтобы справиться с резким скачком глюкозы, а потом сахар проваливается ниже нормы. Мозг испытывает нехватку питания, и вы снова хотите съесть что-то сладкое. Замкнутый круг! Неправильное питание осенью превращается в настоящую ловушку: организм требует энергии, вы кормите его пустыми калориями, а в итоге получаете постоянную вялость. Ультрапереработанные продукты, полуфабрикаты, фастфуд — всё это даёт организму нагрузку без пользы. Тело тратит больше сил на переработку такой еды, чем получает от неё. А нехватка белков, полезных жиров и клетчатки делает своё дело: энергии нет, настроение на нуле, работоспособность стремится к минимуму.

Малоподвижный образ жизни

От чего появляется усталость осенью, кроме недостатка солнца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Парадокс: чем меньше мы двигаемся, тем больше устаём. Осенью физическая активность резко падает — на улице холодно и сыро, после работы хочется только добраться до дивана. Утренняя пробежка превращается в воспоминание, спортзал откладывается на понедельник, а выходные проходят в горизонтальном положении. Малоподвижный образ жизни запускает цепную реакцию разрушения. Ослабевает сердечная мышца, снижается тонус сосудов, замедляется обмен веществ. Мышцы теряют силу, кровообращение ухудшается, органы не получают достаточно кислорода. Результат? Постоянная слабость, даже при минимальных нагрузках появляется одышка. Гиподинамия бьёт и по нервной системе: появляется раздражительность, тревожность, снижается стрессоустойчивость. Мозг работает хуже, концентрация падает, продуктивность стремится к нулю. А ещё недостаток движения нарушает выработку гормонов радости — серотонина и дофамина. Поэтому осенняя хандра накрывает с головой и кажется, что сил нет вообще ни на что.

Заболевания

Постоянная усталость может быть симптомом серьёзных проблем со здоровьем, которые обостряются именно осенью. Анемия, или дефицит железа, маскируется под обычную осеннюю хандру, но на самом деле это состояние требует лечения. Без достаточного количества железа эритроциты не могут нормально переносить кислород и все клетки организма буквально задыхаются. Отсюда слабость, головокружение, бледность, выпадение волос и ломкость ногтей. Особенно часто с этим сталкиваются женщины из-за менструальных кровопотерь. Другой скрытый враг — гипотиреоз, снижение функции щитовидной железы. Когда щитовидка производит мало гормонов, все процессы в организме замедляются: падает метаболизм, снижается температура тела, появляется постоянная сонливость. Гипотиреоз и анемия часто идут рука об руку: из-за нехватки гормонов щитовидной железы нарушается всасывание железа в кишечнике. Получается замкнутый круг, из которого без помощи врача не выбраться. Осенью эти состояния обостряются, потому что организм и так ослаблен дефицитом витамина D и стрессом. Если усталость не проходит даже после отдыха, если вы чувствуете себя разбитым постоянно — это повод сдать анализы.

Хроническая усталость осенью: когда стоит обратиться к врачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry