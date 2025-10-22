Врач рассказал, на какие пластические операции идут женщины ради своих мужчин

Сегодня многие девушки стремятся соответствовать навязанным стандартам красоты — как общественным, так и сформированным мужскими ожиданиями. О самых популярных пластических операциях, на которые женщины решаются ради своих партнёров, рассказал RuNews24.ru доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

По словам профессора Алексаняна, одной из лидирующих процедур остаётся увеличение груди. Немало женщин уверены, что более объёмный бюст делает их привлекательнее и сексуальнее.

«Эта операция помогает не только повысить самооценку, но и укрепить отношения с партнёром, ведь многие мужчины предпочитают женщин с более выраженными формами», — отметил врач.

Ещё одним популярным вмешательством является липосакция, которая помогает убрать излишние жировые отложения и подчеркнуть контуры тела. По словам врача, многие пациентки приходят с запросом на «талию как у моделей», связывая стройность с молодостью и притягательностью.

Не менее востребована ринопластика — коррекция формы носа. Это вмешательство может заметно изменить внешность, и многие женщины воспринимают его как шанс стать привлекательнее в глазах партнёра. Важную роль играет и психология: переживания из‑за особенностей внешности нередко подталкивают к операции как способу справиться с комплексами.

Но пластическая операция может дать и обратный эффект. Ранее телеведущую Дану Борисову после очередного хирургического вмешательства не узнали подписчики. Они отметили, что женщина испортила свою внешность постоянными походами к пластическому хирургу.