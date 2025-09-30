Интервидение
30 сентября, 12:23

Плющенко продемонстрировал окончательный результат пластики лица

Евгений Плющенко показал лицо спустя три месяца после операции

Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rudkovskayaofficial

Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rudkovskayaofficial

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко продемонстрировал окончательный результат пластической операции на лице спустя три месяца после процедуры. Лицо фигуриста практически полностью пришло в норму после хирургического вмешательства.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/plushenkooficial

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/plushenkooficial

Супруга Плющенко Яна Рудковская сообщала, что решение мужа сделать пластику в области глаз стало для неё полной неожиданностью. Он не советовался с ней перед визитом к известному хирургу Тимуру Хайдарову. Первые снимки Плющенко после операции вызвали неоднозначную реакцию у публики, но теперь, как отмечают зрители, он выглядит превосходно.

Напомним, фигурист не уточнял, какую именно операцию перенёс, однако знатоки увидели признаки блефаропластики. Хирург Хайдаров отметил, что даже выдающиеся спортсмены, являющиеся символами успеха, прибегают к пластической хирургии для коррекции возрастных изменений лица. При этом Хайдаров подчеркнул, что оценивать окончательный результат операции преждевременно из-за недостаточного срока восстановления, а сам фигурист, по сообщениям, выразил благодарность врачу за профессионализм и высоко оценил его работу.

