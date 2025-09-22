«Как можно было себя так испортить?»: Подписчики не узнали Дану Борисову после очередной операции
Дана Борисова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/danaborisova_official
Поклонники и пользователи соцсетей не узнали телеведущую Даны Борисовой в новом образе, обвинив её в чрезмерном увлечении пластическими операциями. Обсуждение внешности знаменитости развернулось после появления в эфире федерального канала, где 49-летняя блондинка предстала в изменённом виде.
Прозвучали такие комментарии, как «Сама на себя не похожа», «Она была бы краше». Некоторые пользователи с ностальгией вспоминали прежнюю внешность телеведущей, задаваясь вопросом «Это она? Да что же случилось? Какая милая красавица была». Часть комментаторов критически оценили результат изменений. «Стала выглядеть ещё старше» и «Как можно было себя так испортить?», — написали фолловеры.
Борисова прокомментировала ситуацию, заявив, что распространившееся в интернете изображение было сделано с неудачного ракурса после процедуры биоревитализации. Она подчеркнула, что довольна результатами хирургического вмешательства, отметив улучшения в зоне декольте и более чёткий овал лица. Телеведущая добавила, что получила положительный отзыв о своей внешности от коллеги Андрея Малахова.
«Мне даже Андрей Малахов сделал комплимент, сказал, как и всегда, какая я красивая. Свою внешность я оцениваю на четыре из пяти, потому что есть возрастные изменения, никуда от них не денешься», — сказала она в беседе с VOICE.
Отвечая на критику, Борисова сообщила, что философски относится к негативным комментариям и не намерена оправдываться за своё решение воспользоваться услугами пластических хирургов. По её словам, проведённые процедуры являются способом борьбы с возрастными изменениями, а не следствием недовольства природными данными.
