Как правильно проветривать квартиру с «огненными» батареями: Эти 5 правил сделают зиму комфортной

Зима приносит не только праздничное настроение и снежные пейзажи за окном, но и настоящую головную боль для тех, кто живёт в квартирах с центральным отоплением. Батареи жарят так, что хочется открыть все окна нараспашку, но страх простудиться или выморозить квартиру останавливает нас. Мы изучили рекомендации специалистов по вентиляции и опросили людей, которые годами экспериментировали с разными способами проветривания, чтобы раз и навсегда разобраться в этом вопросе. Оказалось, что большинство из нас проветривает квартиру неправильно, а некоторые привычки могут серьёзно навредить здоровью.

Забудьте про режим микропроветривания и форточку

Правила проветривания комнаты в отопительный сезон: 5 главных советов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Hrabar

Приоткрыли окошко на пару сантиметров и думаете, что проветриваете квартиру? На самом деле вы просто выбрасываете деньги на ветер в прямом смысле слова. При таком способе холодный воздух медленно сочится в комнату, постепенно остужая всё вокруг, включая стены, мебель и саму батарею. Воздух при этом толком не обновляется, потому что нет нормальной циркуляции. Получается парадокс: квартира становится холодной, но душной одновременно. Для быстрого и эффективного обновления воздуха нужен именно сквозняк.

Холодный уличный воздух должен буквально вытолкнуть отработанный домашний, а для этого окно открывается полностью и желательно сразу в нескольких комнатах. За 5–10 минут такого залпового проветривания воздух полностью сменится, а мебель и стены просто не успеют остыть. Температура в комнате восстановится буквально за пару минут после закрытия окон. Этот способ называют немецким методом, и он действительно работает намного эффективнее, чем привычная форточка.

Проветривайте каждые два часа, даже если не душно

Многие из нас ждут, пока станет совсем невыносимо: голова начинает болеть, веки тяжелеют, хочется спать посреди рабочего дня. Вот тогда мы героически встаём и открываем окно. Но проблема в том, что углекислый газ мы не чувствуем сразу. Когда вы уже ощущаете дискомфорт, концентрация углекислоты в помещении давно превысила все нормы. Четыре человека за один час выдыхают около 80 литров углекислого газа! Специалисты единогласны: проветривать нужно каждые полтора-два часа по 5–10 минут. Особенно важно делать это утром после пробуждения и вечером перед сном. Если в комнате находится больше трёх человек, то частоту увеличивают до одного раза в час.

Не закрывайте батареи во время проветривания

Проветривание квартиры зимой: 5 основных ошибок и их решение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

Существует распространённый миф, что перед проветриванием нужно обязательно выключить батареи или накрыть их одеялом, чтобы не «греть улицу». Звучит логично, но на практике это ненужная морока. За те самые 5–7 минут интенсивного проветривания радиаторы просто не успеют остыть. Более того, тёплый воздух от батарей помогает создать правильную циркуляцию в комнате: холодный воздух с улицы попадает внутрь, нагревается от батареи и поднимается вверх, вытесняя застоявшийся воздух под потолком. Это естественная и эффективная система обмена.

Открывайте окна, даже когда дома больной человек

Бабушкина мудрость гласит: если кто-то простудился, окна нужно держать закрытыми наглухо, чтобы не усугубить ситуацию. На самом деле это один из самых вредных советов! Проветривать комнату с больным человеком не только можно, но и жизненно необходимо. В отапливаемом помещении воздух становится сухим, слизистые оболочки носа и горла пересыхают и теряют защитные функции. Свежий же воздух буквально вымывает заразу из помещения. Для выздоровления нужен именно прохладный свежий воздух с нормальной влажностью, а не душная баня с включёнными на полную батареями. Единственное правило: на время проветривания больного лучше укрыть одеялом потеплее или перевести в другую комнату, а затем вернуть в проветренное помещение.

Не бойтесь морозной погоды и дождя

Как часто нужно проветривать помещение при включённых батареях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Температура за окном минус двадцать, а нужно проветривать каждые два часа? Звучит как издевательство, но это действительно необходимо. Даже в сильный мороз квартиру нужно проветривать, просто сократите время с десяти минут до пяти. За это короткое время воздух успеет обновиться, а температура в комнате упадёт максимум на пару градусов и быстро восстановится. Многие боятся проветривать во время дождя, думая, что влажный воздух с улицы сделает квартиру ещё более душной. Ещё один миф! Холодный воздух снаружи всегда суше тёплого воздуха внутри, даже если на улице льёт как из ведра. Физика простая: холодный воздух содержит меньше водяного пара, чем тёплый. Когда уличный воздух попадает в квартиру и нагревается от батарей, его относительная влажность становится ещё ниже. Так что проветривание в дождливую погоду имеет положительный эффект, если только дождевая вода не льётся прямо в окно.