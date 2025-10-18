Россиянам пообещали жизнь до 120 лет, и вот 5 необычных лайфхаков, чтобы замедлить старение

Россияне могут потенциально доживать как до 100, так и до 120 лет. В этом уверена вице-премьер России Татьяна Голикова, она упомянула такие цифры на пресс-конференции по случаю создания регионального движения «За медицину здорового долголетия». Бывшая министр здравоохранения знает, о чём говорит: она имела в виду, что до таких внушительных цифр могут дотянуть те, кто стареет медленно. А мы в этом материале расскажем о неочевидных лайфхаках, что позволят вам замедлить процесс «ветшания».

Видеоигры — спокойные жанры

Видеоигры могут не только провоцировать насилие, но и замедлять старение — в умелых руках. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CroMary

Обычно видеоигры попадают в публичное поле зрения, когда появляется настоящий шедевр. Или когда заходит речь о поощрении насилия либо об игровой зависимости. Но у компьютерных игр есть неочевидный плюс. В отличие от просмотра телепередач, игры — это не пассивный, а активный отдых. Более того, при помощи видеоигр реабилитируют людей после инсультов. Правда, тут речь о специальных медицинских моделях, которые используют VR-очки. А обычному человеку игры помогут в деле профилактики болезни Альцгеймера. Для этого надо выбирать те из них, которые построены на применении логики. Впрочем, стратегии тоже подойдут. А спокойные мобильные игры, где вы должны заботиться о животных или развивать свою ферму, помогают справиться со стрессом.

Генетическая терапия — высокотехнологичный футуризм

Генетическая терапия для замедления старения — россияне не то что до 120 лет, а до 200 будут доживать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mongkolchon Akesin

Наука и медицина не стоят на месте. То, что ещё каких-то полвека назад тестировалось на животных, сейчас является стандартом в медицине. Вакцины, антибиотики, лекарства... После «сульфаниламидной катастрофы» 1937 года в США, когда множество людей умерло, так как учёные не знали, что сладкая добавка в лекарстве — это яд, такое тестирование стало обязательным. Поэтому особенно важно приглядываться к тому, что учёные тестируют на наших братьях меньших прямо сейчас.

Среди новых изобретений — генетическая терапия с редактором ДНК на основе технологии CRISPR/Cas9. Это микробиологический механизм, который может напрямую редактировать геном, как будто бы тот — всего лишь файл на компьютере. Недавно его тестировали на мышах, нашли у них ген KAT7, который отвечает за старение, и заблокировали его. Срок жизни грызунов увеличился вдвое. Представьте себе, как можно будет остановить старение с помощью CRISPR/Cas9, когда метод разрешат использовать и людям!

Самоконтроль и борьба со стрессом

Люди с развитым самоконтролем стареют медленнее, чем те, кто проваливает «зефирный эксперимент». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julia Zavalishina

Научные исследования подтвердили, что люди с развитым самоконтролем стареют медленнее, чем те, кто становится рабом своих страстей. Это логично: самоконтроль позволяет вести здоровый образ жизни, следить за здоровьем и накапливать ресурсы. Но есть вещи, которые едва ли не важнее самоконтроля. Это искоренение стресса и высокая самооценка.

Стресс — один из главных факторов старения, и бороться с ним можно даже самостоятельно. Например, научиться медитировать и овладеть практиками релаксации, такими как особые техники дыхания. Самая известная — это «дыхание по квадрату», когда надо считать до четырёх на вдохе, выдохе и между ними. А корректировка самооценки станет вам доступна при помощи психологических упражнений.

Одно из самых лучших по теме — это «100 активов». Для данного упражнения вам надо выбрать 10 важных сфер в вашей жизни и записать их в тетрадку. В каждой из этих 10 сфер найти 10 проблем, которые усложняют вашу жизнь, их тоже выписать. И напротив каждой проблемы поставьте ответ на вопрос: «Чему меня это научило?» Таким образом вы переосмыслите негатив и превратите его в позитив. А самооценка вырастет.

Фитнес-игры для взрослых — активность, не выходя из дома

Физическую активность необходимо поддерживать не только в пожилом, но и в зрелом возрасте, и в молодости. Так вы замедлите старение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / shurkin_son

В любых медицинских рекомендациях по сохранению «вечной молодости» вы найдёте физическую активность. Её важно поддерживать в детстве, в юности, в зрелости и в пожилом возрасте. В особенности — в пожилом. Но как это сделать, если, например, вы живёте на 30-м этаже и вот уже неделю вам не чинят лифт? На помощь приходят те же видеоигры. Среди них есть один недооценённый жанр — фитнес-игры. Они повышают мотивацию пожилых людей к тренировкам, а нагрузка сравнима с хорошим кардио для укрепления здоровья сердца и сосудов. В качестве альтернативы можно использовать и более традиционные методы поддержания активности. Например, эффективными будут беговая дорожка и велотренажёр. А простой фитбол позволит на долгие годы сохранить гибкость суставов.

Здоровье зубов — это не шутка

Здоровье зубов связано с долгожительством не только во многих культурах, но и среди других биологических видов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

Вы, наверное, не догадывались, но простая зубная нить способна продлить жизнь и даже защитить мозг от деменции! Так считает канадский специалист по функциональной медицине Брайс Уайлд. По его наблюдениям, полторы минуты использования зубной нити в день могут сильно снизить риск диабета, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с бактериями полости рта, которые могут попасть в наш мозг, если не уделять должного внимания гигиене полости рта. Когда они «доплывают» до гиппокампа, начинается деменция, потому что данный отдел мозга отвечает за память. Помимо зубной нити рекомендуется использовать мягкую щётку для чистки зубов, ирригатор и скребок для языка, ополаскиватель для рта (без спирта) и жевательную резинку с ксилитом. И, конечно же, необходимы регулярные визиты к стоматологу. Всё это замедляет старение зубов, а вместе с ним и всего организма.