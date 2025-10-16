Сектор Газа
16 октября, 11:31

Россияне купили рекордное количество антидепрессантов впервые за 4 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Ladouski

В сентябре россияне приобрели антидепрессантов на 13,8 млрд рублей — это рекорд за последние четыре года. Основная часть покупок пришлась на крупные города, а рост продаж связывают с повышенным вниманием к здоровью и активным обращением к врачам. Об этом сообщил Mash.

За первый месяц осени россияне купили 1,94 млн упаковок таблеток, потратив на треть больше, чем в прошлом году. Самый низкий спрос зафиксирован в Тыве — всего 65 упаковок, а также в Чечне и Дагестане (116 и 281 упаковка соответственно).

Наибольшее потребление отмечено в Петербурге (2230 упаковок) и Москве (2026), а также в Калининградской области (1401) и Карелии (1398). Рост продаж связывают с тем, что люди стали внимательнее относиться к здоровью и чаще консультируются с врачами.

Ранее сообщалось, что в России растёт объём нелегальной покупки антидепрессантов через серую торговлю. Высокий уровень тревожности среди населения стимулирует подпольный рынок, и блокировка одного сообщества в мессенджерах не останавливает продажи, так как новые каналы появляются почти мгновенно. Кроме того, в подпольных аптеках действуют свои негласные правила реализации препаратов.

Милена Скрипальщикова
