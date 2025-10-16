Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

16 октября, 11:48

В Королёвской больнице врачи спасли пациентку с гигантской опухолью весом 20 кг

Обложка © Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье врачи Королёвской больницы провели уникальную хирургическую операцию по удалению гигантской злокачественной опухоли, вес которой превышал 20 килограммов. За медицинской помощью обратилась 46-летняя женщина, жаловавшаяся на резкое увеличение объёма живота и общую слабость, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы столкнулись с редким и очень тяжёлым случаем, когда опухоль достигла размеров, при которых промедление могло привести к серьёзным осложнениям. В частности, тромбоэмболии лёгочной артерии, интоксикации, полиорганной недостаточности, в случае, если бы опухоль разорвалась, – перитониту», — отметил главный врач медицинского учреждения Эдуард Шпилянский.

20-килограммовая опухоль, которую удалили пациентке. Фото © Министерство здравоохранения Московской области

При обследовании было установлено, что диаметр новообразования в брюшной полости и малом тазу превышал 50 сантиметров. Для спасения пациентки была проведена комбинированная циторедуктивная операция, в ходе которой бригаде онкогинекологов и анестезиологов удалось полностью удалить опухоль.

После успешного оперативного вмешательства и благополучного послеоперационного периода женщина была выписана для прохождения амбулаторной реабилитации. Врачи подчеркнули, что сейчас пациентка находится под постоянным наблюдением специалистов Королёвского центра амбулаторной онкологической помощи.

Ранее сообщалось, что россиянину удалили гигантскую опухоль весом 4 кг, которая сдавила одно лёгкое и начала угрожать сердцу. В Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина в Новосибирске успешно провели сложнейшую операцию по извлечению этого новообразования из грудной клетки пациента. Новое исследование показало, что опухоль плевры достигала 45 сантиметров в диаметре.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Здоровье
  • Московская область
