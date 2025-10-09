В Подмосковье прооперировали пенсионерку с 30-летней огромной атеромой на голове

В Апрелевской поликлинике Наро-Фоминской больницы успешно прооперировали 90-летнюю пациентку, которая 30 лет жила с кистозным образованием на голове. Данную историю Life.ru рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Атерома – это кистозное образование, возникающее из-за закупорки сальной железы. Длительное существование может привести к воспалению, нагноению и даже малигнизации. С первого раза кисту удалили успешно, без натяжения тканей, что обеспечило хороший косметический результат и быстрое восстановление», – рассказала врач-хирург Вера Заречина.

Женщина, которой врачи удалили кисту. Фото © Предоставлено Life.ru

После лечения пациентка призналась, что жалеет, что не решилась на операцию раньше. Врачи подчёркивают: атеромы требуют своевременного лечения, и при обнаружении подобных образований необходимо обращаться к хирургу для консультации и подбора метода удаления.

