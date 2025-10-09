Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 10:16

В Подмосковье прооперировали пенсионерку с 30-летней огромной атеромой на голове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gerain0812

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gerain0812

В Апрелевской поликлинике Наро-Фоминской больницы успешно прооперировали 90-летнюю пациентку, которая 30 лет жила с кистозным образованием на голове. Данную историю Life.ru рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Атерома – это кистозное образование, возникающее из-за закупорки сальной железы. Длительное существование может привести к воспалению, нагноению и даже малигнизации. С первого раза кисту удалили успешно, без натяжения тканей, что обеспечило хороший косметический результат и быстрое восстановление», – рассказала врач-хирург Вера Заречина.

Женщина, которой врачи удалили кисту. Фото © Предоставлено Life.ru

Женщина, которой врачи удалили кисту. Фото © Предоставлено Life.ru

После лечения пациентка призналась, что жалеет, что не решилась на операцию раньше. Врачи подчёркивают: атеромы требуют своевременного лечения, и при обнаружении подобных образований необходимо обращаться к хирургу для консультации и подбора метода удаления.

Гигантская опухоль весом 4 кг отключила одно лёгкое россиянина и начала мешать сердцу
Гигантская опухоль весом 4 кг отключила одно лёгкое россиянина и начала мешать сердцу

А хирурги Орловского областного онкологического диспансера удалили у женщины опухоль яичника весом более 12 кг. Пациентка ошибочно принимала увеличение живота за лишний вес из-за переедания, пока не почувствовала нестерпимую боль.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Здоровье
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar