Орловчанка связала растущий живот с перееданием, пока в нём росла гигантская опухоль

Огромную опухоль яичника весом более 12 кг удалили у женщины врачи Орловского областного онкологического диспансера. Об этом они сообщили во «Вконтакте». Пациентка долгое время принимала увеличение живота за лишний вес из-за переедания, пока не появились боли.

В Орловском онкодиспансере удалили гигантскую опухоль яичника весом более 12 килограммов. Видео © VK / Орловский онкологический диспансер

«Наши врачи удалили опухоль весом более 12 килограммов. Случай оказался уникален не только весом образования, но и тем, что длительное время пациентку не тревожили ни боли, ни другие симптомы. А постепенный набор веса казался всего лишь следствием переедания», – говорится в сообщении.

Женщина обратилась к врачам только после появления болей. Ультразвуковое исследование и КТ выявили опухоль, которая занимала всю брюшную полость и доходила до лёгких. Пациентку срочно госпитализировали и на следующий день провели операцию. Операция и гистологическое исследование заняли чуть меньше двух часов, и повторных вмешательств не потребовалось. После процедуры состояние женщины улучшилось — живот уменьшился, а она потеряла 15 кг.