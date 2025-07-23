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23 июля, 14:49

Орловчанка связала растущий живот с перееданием, пока в нём росла гигантская опухоль

В Орловском онкодиспансере удалили гигантскую опухоль яичника весом более 12 кг

В Орловском онкодиспансере удалили гигантскую опухоль яичника весом более 12 килограммов. Обложка © VK / Орловский онкологический диспансер

В Орловском онкодиспансере удалили гигантскую опухоль яичника весом более 12 килограммов. Обложка © VK / Орловский онкологический диспансер

Огромную опухоль яичника весом более 12 кг удалили у женщины врачи Орловского областного онкологического диспансера. Об этом они сообщили во «Вконтакте». Пациентка долгое время принимала увеличение живота за лишний вес из-за переедания, пока не появились боли.

В Орловском онкодиспансере удалили гигантскую опухоль яичника весом более 12 килограммов. Видео © VK / Орловский онкологический диспансер

«Наши врачи удалили опухоль весом более 12 килограммов. Случай оказался уникален не только весом образования, но и тем, что длительное время пациентку не тревожили ни боли, ни другие симптомы. А постепенный набор веса казался всего лишь следствием переедания», – говорится в сообщении.

Женщина обратилась к врачам только после появления болей. Ультразвуковое исследование и КТ выявили опухоль, которая занимала всю брюшную полость и доходила до лёгких. Пациентку срочно госпитализировали и на следующий день провели операцию. Операция и гистологическое исследование заняли чуть меньше двух часов, и повторных вмешательств не потребовалось. После процедуры состояние женщины улучшилось — живот уменьшился, а она потеряла 15 кг.

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Ранее в Нижегородской области врачи удалили у 42-летнего мужчины опухоль мозжечка размером с куриное яйцо. Три недели мужчина связывал головные боли с гипертонией и остеохондрозом, пока не упал в обморок несколько раз и не попал в больницу. Нейрохирург Ильяс Кылданов провёл пятиминутную операцию по удалению опухоли. Сейчас ждут результаты гистологии для определения характера новообразования.

Милена Скрипальщикова
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