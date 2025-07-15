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15 июля, 08:18

Россиянин списывал на гипертонию мигрени и обмороки, пока опухоль в его мозге не стала с яйцо

В Нижегородской области мужчине удалили опухоль мозжечка размером с куриное яйцо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PattyPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PattyPhoto

В Нижегородской области врачи удалили у 42-летнего мужчины опухоль мозжечка размером с куриное яйцо. Все три недели пациент связывал свои головные боли с гипертонией и остеохондрозом. Об этом сообщили в Минздраве региона.

В больницу мужчина попал после того, как несколько раз упал в обморок. После этого его госпитализировали и выявили опухоль. Нейрохирург Ильяс Кылданов провёл пятичасовую операцию по удалению новообразования из мозга пациента. В настоящее время ожидаются результаты гистологического анализа, которые помогут определить природу опухоли.

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Ранее врачи Сергиево-Посадской больницы спасли жизнь дачнику, который случайно выпил гербицид, перепутав его с газированным напитком. Мужчина, работая на участке, ошибочно взял бутылку с опасным веществом, предназначенным для уничтожения борщевика, и сделал глоток. В ходе обследования у пациента выявили химический ожог пищевода и желудка.

Наталья Афонина
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