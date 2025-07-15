Россиянин списывал на гипертонию мигрени и обмороки, пока опухоль в его мозге не стала с яйцо

В Нижегородской области врачи удалили у 42-летнего мужчины опухоль мозжечка размером с куриное яйцо. Все три недели пациент связывал свои головные боли с гипертонией и остеохондрозом. Об этом сообщили в Минздраве региона.

В больницу мужчина попал после того, как несколько раз упал в обморок. После этого его госпитализировали и выявили опухоль. Нейрохирург Ильяс Кылданов провёл пятичасовую операцию по удалению новообразования из мозга пациента. В настоящее время ожидаются результаты гистологического анализа, которые помогут определить природу опухоли.