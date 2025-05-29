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29 мая, 12:31

В Саратове у ребёнка удалили опухоль на шее, кишащую червями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotorawin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotorawin

В Саратове врачи удалили у ребёнка кисту на шее, внутри которой образовалось скопление паразитических червей. Об этом сообщили в пресс-службе областной детской клинической больницы.

Юный пациент поступил в стационар с жалобами на опухоль в области шеи. После обследования выяснилось, что это не онкология, а та самая эхинококковая киста, содержащая гельминтов. Кроме того, очаги заражения выявили и в других частях тела.

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По словам детского хирурга Екатерины Крюковой, такая локализация кисты крайне редка — обычно эхинококк поражает печень или лёгкие.

Паразитарные инфекции могут представлять серьёзную угрозу для здоровья человека. Заражение чаще всего происходит через контакт с домашними животными (особенно с собаками) или при употреблении недостаточно термически обработанного мяса. Чтобы снизить риск, достаточно соблюдать элементарные правила гигиены: мыть руки после контакта с животными, тщательно готовить мясные продукты и периодически проходить медицинские обследования.

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А ранее челябинские врачи разворошили «гнездо» паразитов у пациента, который 7 лет лечился от простатита. Пациента беспокоили проблемы с мочеиспусканием, а его общее состояние постепенно ухудшалось.

Марина Фещенко
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