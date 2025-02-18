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17 февраля, 23:14

«Перекрёсток» снимает с продажи рыбу «Люди любят» из-за обнаруженных червей

Сеть супермаркетов «Перекрёсток» приняла решение снять с продажи партию рыбы под маркой «Люди любят», после того как один из покупателей сообщил о присутствии в товаре червей. В компании отметили, что это первая жалоба на данную продукцию. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе X5.

«Перекрёсток» снимает с полок эту партию товара, а также проводит выборочную проверку других партий данного производителя», — говорится в заявлении.

В ближайшее время сотрудники компании свяжутся с покупателем для урегулирования вопроса компенсации полной стоимости приобретённого товара.

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С червивой рыбой россияне ранее сталкивались не только в «Перекрёстке». Так, неприятную находку недавно сделала посетительница «ВкусВилла» в Москве, которая купила целую упаковку замороженных стейков из нерки с непрошенной «белковой добавкой».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Тимур Хингеев
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