Опасных веществ в воде, воздухе и рыбе в Крыму после крушения танкеров не нашли

Роспотребнадзор не выявил никаких отклонений от нормы в пробах воздуха, воды и рыбы из Крыма и Краснодарского края, взятых после крушения танкеров в Чёрном море. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Пробы воздуха не показали превышения опасных веществ в воде из питьевых источников, а рыбная продукция, добываемая в Чёрном море, соответствует всем гигиеническим нормативам.

«Показатели в атмосферном воздухе определены в зависимости от места отбора проб: на береговой полосе в зоне работы ликвидаторов ЧС, а также на границе санитарно-защитной зоны и территории жилой застройки от предприятий по накоплению и обезвреживанию замазученного песка, выполнено около семи тысяч исследований, в настоящее время отклонений не зафиксировано», — рассказали в Роспотребнадзоре.