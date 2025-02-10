Опасных веществ в воде, воздухе и рыбе в Крыму после крушения танкеров не нашли
Роспотребнадзор: Отклонений в пробах рыбы, воздуха и воды в Крыму не выявлено
Роспотребнадзор не выявил никаких отклонений от нормы в пробах воздуха, воды и рыбы из Крыма и Краснодарского края, взятых после крушения танкеров в Чёрном море. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Пробы воздуха не показали превышения опасных веществ в воде из питьевых источников, а рыбная продукция, добываемая в Чёрном море, соответствует всем гигиеническим нормативам.
«Показатели в атмосферном воздухе определены в зависимости от места отбора проб: на береговой полосе в зоне работы ликвидаторов ЧС, а также на границе санитарно-защитной зоны и территории жилой застройки от предприятий по накоплению и обезвреживанию замазученного песка, выполнено около семи тысяч исследований, в настоящее время отклонений не зафиксировано», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Специалисты продолжают изучать воду из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, однако после проведения 2,4 тысячи исследований нарушений выявлено не было. Также в лабораториях ведётся проверка рыбной продукции. Проведено более 1,2 тысячи опытов. Несоответствия не фиксировались.
Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» разрезало волнами в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В море попало около трёх тысяч тонн мазута, который уничтожил пляжи и экосистему. Ранее Life.ru рассказывал, что специалисты Роспотребнадзора не выявили нарушений после проведения более 1000 экспертиз с рыбой из Чёрного моря. Превышений норм не было зафиксировано тогда нигде, кроме морской воды и прибрежного песка.
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