Гигантская опухоль весом 4 кг отключила одно лёгкое россиянина и начала мешать сердцу

В Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина в Новосибирске проведена сложнейшая операция по удалению гигантской опухоли весом четыре килограмма из грудной клетки пациента. Об этом сообщила пресс-служба федерального медицинского учреждения.

«30 лет назад у мужчины из Алтайского края выявили доброкачественную опухоль плевры, окружающей легкие, – редкое онкологическое заболевание. На тот момент опухоль была небольших размеров, пациент был взят под наблюдение. 5 лет назад врачи отметили рост новообразования и рекомендовали удалить, но мужчина от операции отказался: качеству его жизни ничто не мешало. К 2025 году 59-летний пациент стал жаловаться на сердце», – рассказали в центре Мешалкина.

Во время нового исследования и выяснилось, что опухоль плевры достигла уже 45 сантиметров и заняла всё пространство грудной клетки, сдавив жизненно важные органы. По словам торакального хирурга-онколога Алексея Петрова, под давлением образования одно лёгкое перестало функционировать, а работа сердца была серьёзно нарушена.

Фото © Центр Мешалкина

Для удаления опухоли потребовалось выполнить два хирургических доступа и перелить около пяти литров крови. Медики подготовились к возможному подключению аппарата искусственного кровообращения, но в итоге кардиохирургическое вмешательство не потребовалось — сердце пациента не было затронуто онкологическим процессом.

А хирурги Орловского областного онкологического диспансера удалили у женщины опухоль яичника весом более 12 кг. Пациентка ошибочно принимала увеличение живота за лишний вес из-за переедания, пока не почувствовала нестерпимую боль.