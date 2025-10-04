Валдайский форум
4 октября, 15:09

«Должен был в течение двух недель»: Известному российскому рэперу удалили опухоль в мозге

Рэпер Гарри Топор перенёс сложнейшую операцию на мозге в Петербурге

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meistermakintosh

Рэперу Игорю Александрову (Гарри Топору) провели экстренное хирургическое вмешательство по удалению опухоли головного мозга. Об этом исполнитель сообщил в своих социальных сетях.

Гарри Топору удалили опухоль головного мозга. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meistermakintosh

«13 сентября у меня нашли опухоль мозга. Она почти перекрыла отток жидкости от головы, и я должен был в течение двух-трёх недель умереть от водянки мозга», — отметил 36-летний артист.

По медицинским прогнозам, без операции артист мог скончаться от развившейся водянки мозга в течение 2-3 недель. Операция длилась несколько часов и была выполнена командой петербургских нейрохирургов 25 сентября. Несмотря на тяжесть вмешательства, артист уже начал восстановление и планирует выйти на сцену в рамках запланированного тура через несколько дней.

А ранее мать Сергея Жукова госпитализировали в срочном порядке из-за резкого ухудшения самочувствия. Выяснилось, что оно было вызвано серьёзным нарушением кровоснабжения задней части мозга. Сергей Жуков лично отвёз мать в больницу и остался рядом с ней.

