«Должен был в течение двух недель»: Известному российскому рэперу удалили опухоль в мозге
Рэпер Гарри Топор перенёс сложнейшую операцию на мозге в Петербурге
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meistermakintosh
Рэперу Игорю Александрову (Гарри Топору) провели экстренное хирургическое вмешательство по удалению опухоли головного мозга. Об этом исполнитель сообщил в своих социальных сетях.
Гарри Топору удалили опухоль головного мозга. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meistermakintosh
«13 сентября у меня нашли опухоль мозга. Она почти перекрыла отток жидкости от головы, и я должен был в течение двух-трёх недель умереть от водянки мозга», — отметил 36-летний артист.
По медицинским прогнозам, без операции артист мог скончаться от развившейся водянки мозга в течение 2-3 недель. Операция длилась несколько часов и была выполнена командой петербургских нейрохирургов 25 сентября. Несмотря на тяжесть вмешательства, артист уже начал восстановление и планирует выйти на сцену в рамках запланированного тура через несколько дней.
А ранее мать Сергея Жукова госпитализировали в срочном порядке из-за резкого ухудшения самочувствия. Выяснилось, что оно было вызвано серьёзным нарушением кровоснабжения задней части мозга. Сергей Жуков лично отвёз мать в больницу и остался рядом с ней.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.