«Должен был в течение двух недель»: Известному российскому рэперу удалили опухоль в мозге

Рэперу Игорю Александрову (Гарри Топору) провели экстренное хирургическое вмешательство по удалению опухоли головного мозга. Об этом исполнитель сообщил в своих социальных сетях.

Гарри Топору удалили опухоль головного мозга.

«13 сентября у меня нашли опухоль мозга. Она почти перекрыла отток жидкости от головы, и я должен был в течение двух-трёх недель умереть от водянки мозга», — отметил 36-летний артист.

По медицинским прогнозам, без операции артист мог скончаться от развившейся водянки мозга в течение 2-3 недель. Операция длилась несколько часов и была выполнена командой петербургских нейрохирургов 25 сентября. Несмотря на тяжесть вмешательства, артист уже начал восстановление и планирует выйти на сцену в рамках запланированного тура через несколько дней.