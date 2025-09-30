Мать Сергея Жукова экстренно госпитализирована

72-летняя Лилия Жукова была срочно доставлена в медицинское учреждение с диагнозом «вертебробазилярная недостаточность», пишет SHOT.

Мать известного исполнителя Сергея Жукова госпитализирована с вертебробазилярной недостаточностью — острым нарушением кровоснабжения задних отделов головного мозга. Певец лично доставил женщину в больницу, оперативно отреагировав на ухудшение её состояния.

