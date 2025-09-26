Сергей Жуков заявил, что хочет стать Заслуженным артистом РФ ради высокой пенсии

Певец Сергей Жуков рассчитывает на хорошую пенсию, если получит звание «Заслуженный артист РФ», сейчас у него этой награды нет. Об этом он рассказал Общественной службе новостей, комментируя предполагаемый размер пенсии.

«Я более 30 лет на сцене, мы собирали «Лужники», у меня несколько десятков наград, призов. То есть у меня внушительный стаж. Но вот точно сказать, как это всё отразится на моей будущей пенсии, я не могу, потому что я ещё не собираюсь покидать сцену и надеюсь как можно дольше радовать людей своими песнями», — уточнил Жуков.

Артист отметил, что очень рассчитывает на дополнительные выплаты к пенсии из-за своего стажа и наград. Он намекнул, что не против получить звание «Заслуженный артист РФ».

Ранее сообщалось, что вокалист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков полностью разобрался со своими долгами перед Федеральной налоговой службой (ФНС), певец задолжал государству более 1 миллиона рублей.