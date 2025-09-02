Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков погасил миллионный долг по налогам

После огласки информации о долгах в СМИ Жуков не стал вступать в публичную перепалку с налоговиками, а просто заплатил необходимую сумму в бюджет. На данный момент певец не имеет задолженностей и продолжает развиваться в предпринимательской деятельности, в частности ранее он зарегистрировал товарный знак «Бабайка», чтобы выпускать детские товары.