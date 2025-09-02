Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков погасил миллионный долг по налогам
Обложка © Telegram / Сергей Жуков и «Руки Вверх!»
Вокалист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков полностью разобрался со своими долгами перед Федеральной налоговой службой (ФНС), певец задолжал государству более 1 миллиона рублей. Об этом пишет «Постньюс».
После огласки информации о долгах в СМИ Жуков не стал вступать в публичную перепалку с налоговиками, а просто заплатил необходимую сумму в бюджет. На данный момент певец не имеет задолженностей и продолжает развиваться в предпринимательской деятельности, в частности ранее он зарегистрировал товарный знак «Бабайка», чтобы выпускать детские товары.
Как сообщалось, певец Сергей Жуков накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой на сумму более одного миллиона рублей. ФНС пригрозила заблокировать его банковские счета, если долги не будут погашены.