Счета Сергея Жукова могут заблокировать из-за крупного налогового долга
Постньюс: Сергей Жуков задолжал налоговой более 1 млн рублей
Сергей Жуков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sezhukov
Певец Сергей Жуков накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».
Музыкант задолжал 1 096 000 рублей в виде неуплаченных налогов, возникших во время его работы как индивидуального предпринимателя. Пока исполнительные производства в отношении него не начаты, но ФНС может заблокировать его банковские счета, если задолженность не будет погашена.
К слову, этим летом Жуков зарегистрировал товарный знак «Бабайка» для выпуска детских товаров и игрушек.
