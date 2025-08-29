Счета Сергея Жукова могут заблокировать из-за крупного налогового долга

Мессенджер MAX
29 августа, 09:08

Певец Сергей Жуков накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Музыкант задолжал 1 096 000 рублей в виде неуплаченных налогов, возникших во время его работы как индивидуального предпринимателя. Пока исполнительные производства в отношении него не начаты, но ФНС может заблокировать его банковские счета, если задолженность не будет погашена.

К слову, этим летом Жуков зарегистрировал товарный знак «Бабайка» для выпуска детских товаров и игрушек.

Ранее сообщалось, что бывшие тёща и тесть Николая Баскова Евгения и Борис Шпигели накопили долги на сумму 17,1 млрд рублей. Основная часть долгов — более 16,2 млрд рублей — связана с решениями Генпрокуратуры. Остальная сумма, свыше 900 млн рублей, включает задолженности по налогам и коммунальным платежам.

Алиса Хуссаин
