Теперь без долгов: Юмористка Елена Воробей полностью расплатилась с налоговой

Все долги перед Федеральной налоговой службой полностью погасила юмористка Елена Воробей (Елена Лебенбаум). Об этом стало известно «Постньюс». Сейчас на её счетах нет никаких ограничений.

Согласно данным, артистка полностью урегулировала свои финансовые обязательства перед налоговой. Исполнительные производства закрыты, что свидетельствует о полном погашении задолженности. Её банковские счета не заблокированы и функционируют без ограничений, что подтверждает отсутствие долгов.

Ранее Елена Воробей пожаловалась на взлом своих аккаунтов в соцсетях и значительные финансовые потери. По её словам, из-за действий хакеров она лишилась более миллиона рублей рекламных доходов. Инцидент начался в июле 2024 года, когда злоумышленники получили полный контроль над её YouTube и Instagram* каналами.