Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 08:55

Мошенники украли аккаунты Елены Воробей вместе с доходами

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Юмористка Елена Воробей пожаловалась на захват её соцсетей и потерю рекламных доходов. По её словам, из-за действий злоумышленников она лишилась более миллиона рублей. Как сообщил Mash, артистка уже обратилась в полицию.

Хакеры получили полный контроль над аккаунтами Воробей в YouTube и Instagram*. Всё началось ещё в июле 2024 года, и с тех пор, утверждает юмористка, она недосчиталась не менее одного миллиона рублей. Сумма — предположительная, ведь речь идёт о доходах от показа рекламы. Официальная монетизация YouTube и Instagram* для блогеров из России была отключена ещё в 2022 году.

Дочь Елены Воробей показала лицо после распила костей челюсти из-за страшной болезни
Дочь Елены Воробей показала лицо после распила костей челюсти из-за страшной болезни

Недавно Елена Воробей оказалась в центре внимания не только из-за хакерской атаки, но и по медицинским причинам. После резкого похудения на 14 килограммов с помощью популярного препарата артистка столкнулась с серьёзными осложнениями: жалуется на обмороки, слабость и проблемы с кожей. Врачи считают, что её состояние может быть связано с нарушением обмена веществ и приёмом препаратов без медицинского назначения.

* Социальная сеть Instagram запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Елена Воробей
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar