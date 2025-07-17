Мошенники украли аккаунты Елены Воробей вместе с доходами

Юмористка Елена Воробей пожаловалась на захват её соцсетей и потерю рекламных доходов. По её словам, из-за действий злоумышленников она лишилась более миллиона рублей. Как сообщил Mash, артистка уже обратилась в полицию.

Хакеры получили полный контроль над аккаунтами Воробей в YouTube и Instagram*. Всё началось ещё в июле 2024 года, и с тех пор, утверждает юмористка, она недосчиталась не менее одного миллиона рублей. Сумма — предположительная, ведь речь идёт о доходах от показа рекламы. Официальная монетизация YouTube и Instagram* для блогеров из России была отключена ещё в 2022 году.

Недавно Елена Воробей оказалась в центре внимания не только из-за хакерской атаки, но и по медицинским причинам. После резкого похудения на 14 килограммов с помощью популярного препарата артистка столкнулась с серьёзными осложнениями: жалуется на обмороки, слабость и проблемы с кожей. Врачи считают, что её состояние может быть связано с нарушением обмена веществ и приёмом препаратов без медицинского назначения.