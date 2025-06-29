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29 июня, 07:26

Врач дала прогноз на восстановление похудевшей на «чудо-таблетках» Елены Воробей

Врач Соломатина: Воробей не проконсультировалась с врачом перед приёмом лекарств

Елена Воробей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vorobei_elena

Елена Воробей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vorobei_elena

Известная юмористка Елена Воробей, которой недавно исполнилось 58 лет, столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем после быстрого снижения веса на 14 кг с помощью популярного препарата для похудения. Сейчас она жалуется на слабость, обмороки и ухудшение состояния кожи. Врач диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась своим прогнозом восстановления артистки.

«Как правило, состояние кожи после похудения зависит от её типа и возраста человека. Если кожу поддерживала жировая прослойка, которая значительно уменьшилась во время сброса веса, то у многих появляется, например, птоз лица. Особенно если в организме дефицит коллагена», — пояснила эксперт.

Это вызывает усталость, проблемы с пищеварением, интоксикацию и воспаления в желчном пузыре и поджелудочной железе. Кроме того, возможны резкие скачки сахара в крови — гипогликемия. Специалист допустила, что причина осложнений может заключаться в том, что Воробей, чтобы похудеть, принимала препараты без назначения врача.

Стремительное похудение без врачебного наблюдения может привести к серьёзным осложнениям. Восстановление здоровья требует комплексного подхода и медицинского контроля, подчеркнула диетолог.

Дочь Елены Воробей показала лицо после распила костей челюсти из-за страшной болезни
Дочь Елены Воробей показала лицо после распила костей челюсти из-за страшной болезни

Ранее Елена Воробей рассказала, что ей удалось сбросить целых 14 килограммов с помощью «чудодейственных» таблеток, однако она заработала в процессе ряд проблем со здоровьем. После курса препарата у неё начались обмороки, а кожа стала серой и дряблой.

Владимир Озеров
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