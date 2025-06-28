Обмороки и серое лицо: Елена Воробей борется с побочкой от таблеток для похудения

Юмористка Елена Воробей рассказала, что смогла похудеть на 14 килограммов с помощью «чудодейственных» таблеток, однако едва выжила после появления побочных эффектов. Своей историей 58-летняя артистка поделилась на программе «Ты не поверишь».

Похудевшая Елена Воробей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vorobei_elena

«Диеты плюс медицинские какие-то препараты, которые нанесли мне, чуть-чуть не нанесли, непоправимый вред. В общем, главное — вовремя остановиться», — сказала Воробей.

Она призналась, что потеря веса от препаратов произошла стремительно, после чего у неё начались обмороки и проблемы с кожей, которая приобрела серый оттенок, сильно обвисла и потеряла упругость. Воробей была вынуждена пойти к косметологам, чтобы хоть как-то восстановить лицо. Сейчас артистка призывает женщин не доверять рекламе чудо-таблеток для похудения. По её словам, здоровье всегда важнее лишних килограммов.