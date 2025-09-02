Мессенджер MAX
2 сентября, 08:09

Машину курсанта Макарова из «Кадетства» продадут с торгов из-за долга

Автомобиль актёра Головина продадут с торгов из-за долга по микрозайму

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / s.a.n.e.k.13

Актёр Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство», может лишиться своего автомобиля. Машину планируют продать на публичных торгах из-за задолженности артиста перед микрофинансовой организацией. Об этом говорится в судебных документах.

Головин взял в 2023 году потребительский микрозайм под 99% годовых под залог своей машины. Однако актёр нарушал сроки погашения долга, а позже и вовсе перестал платить. Просрочка превысила год, после чего финансовая компания обратилась в суд, где смогла доказать наличие долгов у Головина.

Оскар Кучера погасил долг перед налоговой

Накануне сообщалось, что судебные приставы во второй раз за десять месяцев объявили в розыск звезду сериала «Кадетство» Александра Головина. За три года артист записал себе в актив уже почти 40 исполнительных производств за нарушения за рулём. Общая сумма неоплаченных штрафов достигает 7500 рублей.

