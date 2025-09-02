Машину курсанта Макарова из «Кадетства» продадут с торгов из-за долга

Актёр Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство», может лишиться своего автомобиля. Машину планируют продать на публичных торгах из-за задолженности артиста перед микрофинансовой организацией. Об этом говорится в судебных документах.

Головин взял в 2023 году потребительский микрозайм под 99% годовых под залог своей машины. Однако актёр нарушал сроки погашения долга, а позже и вовсе перестал платить. Просрочка превысила год, после чего финансовая компания обратилась в суд, где смогла доказать наличие долгов у Головина.