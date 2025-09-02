Машину курсанта Макарова из «Кадетства» продадут с торгов из-за долга
Актёр Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство», может лишиться своего автомобиля. Машину планируют продать на публичных торгах из-за задолженности артиста перед микрофинансовой организацией. Об этом говорится в судебных документах.
Головин взял в 2023 году потребительский микрозайм под 99% годовых под залог своей машины. Однако актёр нарушал сроки погашения долга, а позже и вовсе перестал платить. Просрочка превысила год, после чего финансовая компания обратилась в суд, где смогла доказать наличие долгов у Головина.
Накануне сообщалось, что судебные приставы во второй раз за десять месяцев объявили в розыск звезду сериала «Кадетство» Александра Головина. За три года артист записал себе в актив уже почти 40 исполнительных производств за нарушения за рулём. Общая сумма неоплаченных штрафов достигает 7500 рублей.