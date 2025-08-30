После публикации о долге Оскар Кучера погасил задолженность перед ФНС

Актёр и телеведущий Оскар Кучера полностью погасил все задолженности перед Федеральной налоговой службой, которые ранее были выявлены в ходе проверки. Об этом сообщает издание «Постньюс».

17 августа 2025 года стало известно о наличии у артиста долга в размере 171 тысячи рублей, связанного с предпринимательской деятельностью в сфере художественного творчества. После публикации информации о налоговой недоимке Кучера оперативно погасил всю сумму задолженности. По данным на текущий момент, у артиста отсутствуют какие-либо непогашенные штрафы и исполнительные производства, связанные с налоговыми обязательствами.

К слову, Оскар Кучера выступает в поддержку России и её интересов. В октябре 2022 года он представил публике патриотический клип «Верю», посвящённый специальной военной операции. Как пояснил сам артист, создание этой песни стало для него эмоциональной необходимостью в свете событий, происходящих в стране. Также Кучера неоднократно критически высказывался в адрес экс-комика Владимира Зеленского, обвиняя его в трусости и слабости позиции.