После публикации о долге Оскар Кучера погасил задолженность перед ФНС
Постньюс: Оскар Кучера погасил долг перед ФНС в размере 171 тысячи рублей
Обложка © VK / Оскар Кучера
Актёр и телеведущий Оскар Кучера полностью погасил все задолженности перед Федеральной налоговой службой, которые ранее были выявлены в ходе проверки. Об этом сообщает издание «Постньюс».
17 августа 2025 года стало известно о наличии у артиста долга в размере 171 тысячи рублей, связанного с предпринимательской деятельностью в сфере художественного творчества. После публикации информации о налоговой недоимке Кучера оперативно погасил всю сумму задолженности. По данным на текущий момент, у артиста отсутствуют какие-либо непогашенные штрафы и исполнительные производства, связанные с налоговыми обязательствами.
К слову, Оскар Кучера выступает в поддержку России и её интересов. В октябре 2022 года он представил публике патриотический клип «Верю», посвящённый специальной военной операции. Как пояснил сам артист, создание этой песни стало для него эмоциональной необходимостью в свете событий, происходящих в стране. Также Кучера неоднократно критически высказывался в адрес экс-комика Владимира Зеленского, обвиняя его в трусости и слабости позиции.
Ранее стало известно, что общая сумма долгов бывших тёщи и тестя Николая Баскова, Евгении и Бориса Шпигелей, превысила 17,1 миллиарда рублей. Из них более 16,2 миллиарда рублей приходятся на задолженности, связанные с решениями Генеральной прокуратуры, а оставшаяся сумма, превышающая 900 миллионов рублей, состоит из налоговых платежей и коммунальных услуг.